Ексвійськового підозрюють у торгівлі зброєю

Колишнього нацгвардійця підозрюють у торгівлі зброєю. Про це повідомляє Офіс генерального Прокурора.

"Колишній нацгвардієць збув автомат АКСУ-74, глушник, 464 патрони калібру 5.45х39 та три магазини до 5,45 мм автомату Калашникова за 10 тисяч гривень" ,— йдеться у повідомленні.

Додають, що йому повідомлено про підозру. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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