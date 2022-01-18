Ексвійськового підозрюють у торгівлі зброєю

Колишнього нацгвардійця підозрюють у торгівлі зброєю. Про це повідомляє Офіс генерального Прокурора.
"Колишній нацгвардієць збув автомат АКСУ-74, глушник, 464 патрони калібру 5.45х39 та три магазини до 5,45 мм автомату Калашникова за 10 тисяч гривень" ,— йдеться у повідомленні.
Додають, що йому повідомлено про підозру. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.Позбавлення волі – це такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу
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