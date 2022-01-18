На Донеччині затримали чоловіка, який торгував набоями до автомата

У Донецькій області затримали чоловіка, який торгував набоями до автомата Калашнікова. Про це повідомила речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко.

"Наприкінці 2021 року поліція отримала інформацію, що чоловік серед шукає покупців набоїв до автоматичної зброї. Житель Краматорська пропонував знайомим патрони калібру 5,45 мм. Партія з 30 набоїв до автомата Калашникова коштувала до 600 гривень", — розповіла Гаврилко.

Речниця додала, що діяльність чоловіка документувалась протягом двох місяців, після чого чоловіка було затримано. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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