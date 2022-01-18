Галерею мистецтв імені Серафими Сенкевич відкрили в Миколаєві

З 18 січня 2022 року галерея мистецтв у Чорноморському університеті імені Петра Могили називається на честь миколаївської художниці Серафими Сенкевич. Там відкрили виставку мисткині.

Меморіальну дошку із назвою "Галерея мистецтв імені Серафими Сенкевич" відкрили скульптор Віктор Макушин та син художниці Ярослав Ряснянський.

Ярослав Ряснянський говорить, що з дитинства пам’ятає, як малювала мама, сам став художником та скульптором, адже в родині митців був приреченим на це.

"Вона дуже любила життя, дуже любила квіти, яскраві кольори фарби, була дуже життєрадісною людиною, гостинною. У неї завжди було багато друзів, гостей. Вона народилась у Молдові, і цей дух молдовської гостинності зберігся у неї на все життя", — розповів Ярослав Ряснянський.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Відвідувачка галереї роздивляється роботи Серафими Сенкевич

Галерею мистецтв у ЧНУ ім. Перта Могили 24 роки тому започаткувала та організувала саме Серафима Сенкевич. На виставці художниці представили майже 30 картин.

"Ми відібрали роботи просто у майстерні художниці, вибирали різні за жанрами, за роками створення роботи. Взяли лише один автопортрет. Більше портретів немає, все інше — це різного жанру роботи, різні за віком, різні за технікою роботи", — розповіла завідувачка галереї мистецтв Любов Омельченко.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Картина Серафими Сенкевич

"Особисто для мене важко назвати якісь картини особливими. Просто є картини, які характерні для певних етапів її творчості. Особисто для мене — автопортрет мами дуже характерна картина, а інше — натюрморти, пейзажі – це просто її погляд на життя", — розповів Ярослав Ряснянський.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Натюрморт в деталях

Меморіальну дошку з мармуру та позолоти зробив миколаївський скульптор Віктор Макушин. Робота тривала місяць.

"Мені доручили розробити дошку в мінімалістичному стилі без портрета, текст та декоративні елементи. Я підійшов із відповідальністю до цього завдання, виконав кілька варіантів і обрали той, який зробив", — розповів Віктор Макушин.

Виставка триватиме до кінця лютого 2022 року. Вхід для всіх охочих вільний.

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