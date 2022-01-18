У Кривому Розі розшукали псевдомінерів місцевої школи

17-го січня до поліції Кривого Рогу надійшло повідомлення від невідомого про замінування однієї зі шкіл на території Довгинцівського району міста. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон.

Спеціалісти перевірили вказану інформацію, жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

В ході проведення розшукових заходів правоохоронці встановили правопорушників. Ними виявились місцеві мешканці, один з яких неповнолітній. На батьків неповнолітнього складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події, після чого ухвалять рішення щодо відповідальності іншого порушника.

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