Школи м. Бердянськ Запорізької області переходять на дистанційне навчання у зв'язку із регулярними повідомленнями про замінування навчальних закладів.

Про це Суспільному повідомила начальниця відділу освіти Бердянської міськради Наталя Лазуренко.

В дистанційному режимі школярі навчатимуться з 18 до 23 січня.

14 січня відділ освіти Бердянської міськради наголошував на тому, що переводити школи у режим онлайн у зв'язку з "мінуваннями" в місті не планують.

Востаннє повідомлення про вибухонебезпечні предмети в школах надійшло вчора, 17 січня, до 11 навчальних закладів. Школярів та персонал шкіл евакуювали, відповідні служби провели перевірку. Небезпечних предметів не виявили.

Що відомо

Протягом грудня 2021 року повідомлення про замінування шкіл Бердянська надходили тричі, врешті поліція встановила особу псевдомінера. Ним виявився дев'ятикласник, який співпрацював з російським хакером.

13 січня 2022 року повідомлення про замінування надійшли на електронні адреси 16 навчальних закладів. Правоохоронці сім годин перевіряли школи, врешті за результатами перевірки вибухових пристроїв не виявили. 14 січня повідомлення про замінування повторилися, листи отримали 15 навчальних закладів.

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