У м. Бердянськ Запорізької області невідомі другу добу зривають навчальний процес у школах, повідомляючи про мінування. Суспільне звернулося за коментарем до психологині Юлії Сенченко стосовно того, як батькам реагувати на подібні ситуації, та як обговорювати їх з дітьми.

За словами експертки, страх і стрес в подібному випадку — нормальна реакція, і батьки мають пояснити дітям, що ці відчуття, коли відбувається щось неординарне, не мають викликати сором. Така реакція необхідна людині, щоб мобілізувати всі сили організму для реагування на події. Чим менше дитина буде боятися самого відчуття страху, тим спокійніше вона буде поводитися.

"Далі необхідно проговорити та чітко дати зрозуміти дітям, що в школі, коли це відбувається, завжди є дорослий. Тобто діти мають чітко розуміти, що є вчитель і він головний. У ситуації, коли незрозуміло що робити, треба просто уважно слухати вчителя, і виконувати все, що він каже", — каже психологиня.

Окрім того, треба пояснити: те що відбувається, швидше за все не несе реальної загрози, тому ставитися до евакуації зі школи можна, як до тренування, але треба чітко виконати всі вимоги вчителів для того, щоб у випадку реальної небезпеки у майбутньому поводитися спокійно і зібрано.

Варто закцентувати увагу дитини на тому, що більшість таких повідомлень — це чиїсь злі жарти, але подібна поведінка реальне порушення закону, що тягне за собою сувору відповідальність для жартівника.

"Основне, що мають зробити батьки — бути спокійними. Якщо батьки спокійно реагують на будь-яку ситуацію, дитина зчитує цю емоцію, починає спокійно реагувати. Якщо батьки самі сильно нервують з будь-якої причини, чи тому що самі бояться чи їм не подобається, що дітей відволікають від уроків, це все одно зчитується дитиною, як страх і тривога. І тоді дитина відчуває теж саме", — каже Юлія Сенченко.

Що відомо

Протягом грудня 2021 року повідомлення про замінування шкіл Бердянська надходили тричі, врешті поліція встановила особу псевдомінера. Ним виявився дев'ятикласник, який співпрацював з російським хакером.

13 січня 2022 року повідомлення про замінування надійшли на електронні адреси 16 навчальних закладів. Правоохоронці сім годин перевіряли школи, врешті за результатами перевірки вибухових пристроїв не виявили.

14 січня повідомлення про замінування повторилося, його отримали 15 навчальних закладів. Учнів евакуювали, станом на 17:30 перевірки у школах тривають. В міському відділі освіти повідомили, що на час перевірок, аби не втрачати час, для учнів організовували онлайн-заняття. Втім переводити на дистанційне навчання заклади освіти не планують.

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