Вибухівка та гранати: на Луганщині виявили схрон

У Сватівському районі на території приватного домоволодіння виявили схрон з вибухівкою та бойовими гранатами. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця СБУ у Луганській області Юлія Єременко.
Вона додала, що під час огляду схрону правоохоронці виявили:
- 1 кг тротилу;
- реактивну протитанкову гранату;
- 2 гранати РГДРучна граната дистанційна — протипіхотна уламкова ручна граната дистанційної дії, наступального типу-5 та запали УДЗУдарно-дистанційний запал — механічний запал, призначений для підриву ручних осколково-фугасних гранат;
- понад 70 одиниць набоїв для вогнепальної зброї.
Як розповіла речниця, вилучене направлено на експертизу.
За словами речниці, правоохоронці перевіряють причетність господаря приватного будинку до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР", у тому числі диверсійних груп бойовиків.
Що відомо
- У 2021 році оперативники Служби безпеки України на території Донецької та Луганської областей виявили майже 500 вибухових пристроїв та понад 40 схронів окупантів.
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