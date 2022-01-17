Вибухівка та гранати: на Луганщині виявили схрон

У Сватівському районі на території приватного домоволодіння виявили схрон з вибухівкою та бойовими гранатами. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця СБУ у Луганській області Юлія Єременко.

Вона додала, що під час огляду схрону правоохоронці виявили:

1 кг тротилу;

реактивну протитанкову гранату;

2 гранати РГД -5 та запали УДЗ ;

-5 та запали ; понад 70 одиниць набоїв для вогнепальної зброї.

Як розповіла речниця, вилучене направлено на експертизу.

За словами речниці, правоохоронці перевіряють причетність господаря приватного будинку до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР", у тому числі диверсійних груп бойовиків.

Що відомо

У 2021 році оперативники Служби безпеки України на території Донецької та Луганської областей виявили майже 500 вибухових пристроїв та понад 40 схронів окупантів.

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