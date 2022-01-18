На Львівщині повністю відновили електропостачання. Як усували наслідки негоди

Учора, 17 січня, на Львівщині оголосили штормове попередження – пориви вітру до 28 м/с. Через сильний вітер та хуртовини без світла залишилися 118 населених пунктів повністю та ще 36 — частково. Наразі електропостачання повністю відновили. Про це Суспільному повідомили в "Львівобленерго".

Учора, 17 січня, близько 16:00, у селі Ясниська через сильний вітер зникло світло. Електропостачання відновили майже через добу.

"Один дріт чи два впали. Але вже хлопці пообрізали, поочищали та й, напевно, вже буде нормально", — каже житель села Ясниська Роман Кіх.

Аби відновити електропостачання, бригада "Львівобленерго" приїхала у село Рокитне.

"Дуже багато звернень. Половину вже ліквідували, половину повмикали люди. Буває допомагають старости, буває є десь електрики. Але переважно ми ліквідуємо", — каже майстер дільниці "Львівобленерго" Микола Хомишак.

Як повідомили у "Львівобленерго", наразі електропостачання у всіх населених пунктах відновили.

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Також вчора, 18 січня, через негоду у Самборі, на вулиці Івана Франка впало дерево. Унаслідок цього 59-річна жінка отримала травми. Її доправили у лікарню. Як повідомив головний лікар Самбірської районної лікарні Богдан Марчук, у жінки діагностували множинні переломи ребер. Її стан стабільний. За два тижні жінку планують виписати зі стаціонару.

За словами начальниці відділу метеопрогнозів Львівського гідрометцентру Олени Смалюх, поривів вітру, які були 14 та 17 січня, у найближчі кілька днів не буде.

"19 та 20 січня принаймні перша половина дня буде більш-менш спокійна, без істотних опадів. Нічні температури — 3-8 градусів морозу, в горах може бути 10-12 морозу. Денна температура від -3 до +2. Вітер буде південно-західний — 7-12 метрів за секунду. Наступний циклон ми очікуємо вдень 20-21 січня. Там також може піднятися вітер", — каже Олена Смалюх.

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