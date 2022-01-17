На Львівщині через хуртовини 118 населених пунктів залишилися без світла

Через хуртовини та пориви вітру на Львівщині 118 міст та сіл залишилися повністю без світла, ще 36 — частково. Про це повідомили у пресслужбі "Львівобленерго".

Внаслідок негоди залишились знеструмленими 41 лінія електропередачі повністю та 2 частково. Електропостачання відновлюють 197 працівників "Львівобленерго". Знеструмлення виникли у:

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська частина);

Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська, Мостиська частина);

Південному РЕМ ( Стрийська частина);

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська частина);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська частина);

ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська частина).

Як повідомив в.о. начальника управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Іван Матківський, через погіршення погоди комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі:

"Усі комунальні служби готові до роботи. Комунальна техніка буде посипати протиожеледними засобами великі магістралі, мости, підйоми. Вночі техніка виїде на вулиці у повному складі. До роботи будемо задіювати двірників, щоб посипали тротуари, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту. Закликаємо мешканців бути обережними і, за можливості, залишатися вдома".

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