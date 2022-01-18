За минулу добу, 17 січня, на дорогах Львова та області сталось понад 100 аварій. Це майже удвічі більше за середній показник протягом останніх двох тижнів. Мешканці Львова скаржаться на стан доріг через ожеледицю. Суспільне дізнавалося, яка ситуація на дорогах та як працює снігоприбиральна техніка.

Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, за минулу добу на дорогах Львова та області сталось 105 ДТП, з них 2 — з потерпілими. Внаслідок цього одна людина загинула, ще одна була травмована. За даними поліції, від початку 2022 року досі найвищий показник зафіксували 5 січня. Тоді трапилось 75 аварій.

Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій каже, вчора, 18 січня, протягом дня трапилось навіть менше ДТП, ніж зазвичай. Кількість аварій зросла вночі:

"Уночі кількість ДТП зросла фактично утричі. Зазвичай фіксується від 5 до 7 ДТП за ніч, а тут було 17. На даний момент (13:00, — ред.) ми від ранку маємо понад 20 ДТП. Найбільше, як повідомляють патрульні, аварії фіксують у Сихівському та Залізничному районах. На Сихові трапилось 8 ДТП, у Франківському районі — 2, в Залізничному — 6, в Галицькому — 5. Інформації щодо інших районів наразі немає".

На Facebook-сторінці "Гарячої лінії міста Львова" користувачі почали скаржитися на стан доріг. Мешканці повідомляють, що через лід важко пересуватися містом.

Гаряча лінія міста Львова Дописи користувачів "Гарячої лінії міста Львова"

Також чимало дописів опублікували пішоходи.

Гаряча лінія міста Львова Дописи користувачів "Гарячої лінії міста Львова"

Гаряча лінія міста Львова Дописи користувачів "Гарячої лінії міста Львова"

За інформацією міського департаменту житлового господарства та інфраструктури, минулої доби до прибирання вулиць від снігових опадів залучили 88 одиниць техніки та понад 1300 двірників. Вночі працювало 79 одиниць техніки:

"Вночі на вулицях Львова працював 1 грейдер, 5 підмітальних машин, 32 піскорозкидувачі, 5 навантажувачів, 32 трактори. Протиожеледними засобами посипали дороги, мости, підйоми у всіх районах міста. Зокрема, було використано 479 м3 піскосуміші та 104 м3 солі. Впродовж дня снігоприбиральна техніка продовжуватиме працювати. До роботи залучені працівники ШРП та двірники, які посипатимуть хідники".

Речник Служби автомобільних доріг Львівщини Іван Бондар каже, станом на 18 січня проїзд на дорогах державного значення області забезпечений:

"Для боротьби з ожеледицею у ці дні, зокрема протягом останньої доби, було використано понад 2 тисячі тонн піскосуміші. Також в нас на чергуванні перебуває близько 80 одиниць техніки та відповідно 100 людей, які її обслуговують. Загалом особливий акцент приділяємо дорогам міжнародного та національного значення, оскільки на цих шляхах більш жвавий рух. Також пріоритетними є перевали в гірській частині області. Усі наслідки негоди ми старалися оперативно ліквідовувати, аби не було обмежень в русі".

Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій каже, стан дорожнього покриття не є основною причиною ДТП:

"Стан дорожнього покриття не може бути основною причиною ДТП. Це може бути супутньою причиною. Погода дуже нестабільна. Ми працюємо з комунальниками цілодобово, скеровуємо їх на вулиці, де відбувається заледеніння дорожнього покриття, комунальники прибирають, але моментально картина знову змінюється".

Вирішальну роль відіграє поведінка водіїв на дорозі.

"Коли водії виїжджають на дорогу, вони мають врахувати стан дорожнього покриття, безпечну відстань, дистанцію. А також не відволікатися від дороги та не говорити по телефону", — додає Катерина Рибій.

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