Водохреще: особливості святкування на Миколаївщині

Щорічно 19 січня християни східного обряду святкують Хрещення Господнє, або Богоявлення. Водохреще — третє та останнє велике свято у різдвяно-новорічному циклі, яке нагадує про хрещення Ісуса Христа. Про святкування Богоявлення та традицію купання в ополонці на Миколаївщині розповів протоієрей Миколаївської єпархії Православної церкви України Роман Дідора.

Історія походження свята

Свято має витоки з ІІ-ІІІ століття, відколи його визнала церква. До V-VI століття Різдво та Водохреще датували 6 січня, але згодом свята відокремили: Різдво почали святкувати 7 січня, а Богоявлення — 19 січня.

Свято Водохреща — згадка про хрещення Ісуса в річці Йордан Іваном Хрестителем. За легендою, під час обряду над Йорданськими водами людям явилась Пресвята Трійця, яка підтвердила божественне походження Христа.

Традиції та святкування Водохреща на Миколаївщині

Серед вірян є звичай освячувати воду у надвечір’я 18 січня та під час святкування 19 січня. Ця вода зберігається увесь церковний рік як для споживання, так і для освячення домівок.

Існує легенда, що вода освячується завдяки властивостям срібла.

"Тієї кількості срібла в хресті не вистачає на таку велику кількість води. Насправді воду освячують за допомогою Божої Благодаті, яка робить воду святою і зберігається для духовних потреб. Людина може її спожити натщесерце", — розповів отець Роман.

Традиційно святкування Богоявлення починається зі святкової служби, під час якої відбувається освячення води. Також, згідно з традицією, господині готують голодну кутю з пшеничних зерен, прикрашених маком, родзинками чи іншими сухофруктами, заправляють медом.

Щороку деякі жителі Миколаївської області дотримуються звичаю купання в ополонці. За словами отця Романа, купання на Водохреще — народна традиція, яка не має релігійного підґрунтя.

Варто пам’ятати, що купання необхідно проводити лише в дозволених та спеціально підготовлених місцях. За словами речниці надзвичайників Ілляни Пацюк, 19 січня, з 8:00 до закінчення заходу, на місцях купання в Миколаєві чергуватимуть рятувальники зі спецтехнікою.

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