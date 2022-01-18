У Донецькій області затримали групу людей, яка ймовірно розкрадала вугілля з вантажних вагонів на залізничному вокзалі. Про це повідомила речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко.

"29 чоловіків від 16 до 40 років викрали понад 60 тонн вугілля на залізничній станції Курахівка", — повідомила Олександра Гаврилко.

Олександра Гаврилко додала, що на місці події правоохоронці виявили майже 1400 мішків з вугіллям, яке затримані переносили у складське приміщення поблизу залізничих колій. Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте також: Вибухнула граната: на Донеччині на власному подвір'ї загинув чоловік

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber