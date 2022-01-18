Хлопчик, травмований у ДТП на окружній Харкова, дихає самостійно

Трирічного Дениса, родина якого потрапила в аварію на окружній дорозі Харкова 12 січня, відключили від апарату штучної вентиляції легень.
Його сестру Юлію перевели до травматологічного відділення лікарні №17, сказала 18 січня заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан.
"Я сьогодні бачила обох діточок. Дівчинка перебуває у лікарні №17, їй зробили усі необхідні процедури, обидві ніжки на витяжінні. Вона нормально перенесла переїзд, бабуся постійно разом з нею. Хлопчик перебуває у реанімації дитячої нейрохірургії лікарні №4. Хлопчику тяжко, але він відключений від ШВЛ. Він контактний, їсть", — сказала Горбунова-Рубан.
Вона висловила сподівання, що здоров'я травмованих дітей вдасться відновити якнайшвидше.
Що відомо
- Внаслідок лобового зіткнення Kia та таксі Toyota служби "30-40" на окружній дорозі загинули 34-річний водій Kia та подружжя з таксі — 31-річний водій з 29-річною дружиною. Таксист перевозив свою родину. Двоє дітей водія таксі та його дружини перебувають у тяжкому стані в лікарні. За попередніми даними, Kia виїхав на зустрічну смугу.
- За даними прокуратури, водія Kia тричі зупиняли п'яним за кермом. Також його притягали до адмінвідповідальності за скоєння ДТП, їзду без документів, порушення швидкісного режиму, виїзд на зустрічну смугу, невиконання вимог знаків, відсутність страхування.
- На підтримку потерпілої родини оголосили збір коштів.
- Опікунство над дітьми планує оформити бабуся. Служба у справах дітей почала оформлювати статус дітей-сиріт.