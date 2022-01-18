Хлопчик, травмований у ДТП на окружній Харкова, дихає самостійно

Трирічного Дениса, родина якого потрапила в аварію на окружній дорозі Харкова 12 січня, відключили від апарату штучної вентиляції легень.

Його сестру Юлію перевели до травматологічного відділення лікарні №17, сказала 18 січня заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

"Я сьогодні бачила обох діточок. Дівчинка перебуває у лікарні №17, їй зробили усі необхідні процедури, обидві ніжки на витяжінні. Вона нормально перенесла переїзд, бабуся постійно разом з нею. Хлопчик перебуває у реанімації дитячої нейрохірургії лікарні №4. Хлопчику тяжко, але він відключений від ШВЛ. Він контактний, їсть", — сказала Горбунова-Рубан.

Вона висловила сподівання, що здоров'я травмованих дітей вдасться відновити якнайшвидше.

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