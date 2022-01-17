Через зміни клімату аграріям Кіровоградської області радять вирощувати озимі пшеницю та ячмінь замість проса та сої – вони краще переносять коливання температури та засуху. Про це розповів Суспільному заступник директора з наукової роботи інституту сільського господарства Віталій Іщенко. За результатами дослідження Світового банку, п'ять областей зазнають найбільших втрат унаслідок зміни клімату. Серед них – Кіровоградська.

У грудні Світовий банк опублікував результати дослідження про вплив зміни клімату на економіку України. Його проводили протягом двох років на замовлення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Дослідники дійшли висновку, що найбільше зміни клімату відчують у Черкаській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

За словами кандидатки фізико-математичних наук, експертки з питань зміни клімату Світлани Краковської, щоб уникнути впливу змін клімату на врожайність зернових культур, аграріям треба використовувати дослідження науковців.

Що радять в Созонівському інституті сільського господарства

На полях інституту біля села Созонівка Кропивницького району посіяні озимі пшениця, ячмінь та соняшник. Тут вирощують рослини, які адаптовані до умов степового регіону. Працівники досліджують їх врожайність і потім радять аграріям, що садити краще.

“Останні 10 років змінилася тенденція до підвищення температурного режиму в основні періоди вегетації сільськогосподарських культур. Краще засуху переносять озимі, бо використовують зимові запаси вологи. Періоди посухи змінюються надлишком зволоження – це також накладає свій відбиток на розвиток культур”,– каже Віталій Іщенко.

Щоб підвищити зимостійкість озимих зернових культур, потрібно вчасно їх сіяти, радить завідувач відділу рослинництва Назар Умрихін. Для Кіровоградської області – це друга половина вересня - початок жовтня. Тоді вносити фосфорно-калійні добрива, перевагу надавати морозостійким сортам.

Думка синоптиків

За останні 30 років в Україні зросла температура повітря. Начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарєва пов’язує це з глобальним потеплінням.

“Температура зросла на 1,1 градус. Найтепліші роки були відмічені в 2007, 2015, 2017, 19 і 20 роках – середня температура повітря складала від 10,1 до 11,1 градуса”.

При середній річній нормі 537 міліметрів у ці роки дощів та снігу випало від 105 до 125 міліметрів менше норми.

На полях сільгосппідприємства біля міста Бобринець навесні садитимуть соняшник, розповіла агрономка Ольга Жовтенко. Десять років тому вирощували озимі ячмінь і пшеницю, з ярих – ячмінь, овес, просо, сорго, сою та горох. “Це все вологолюбиві культури, яким треба достатній запас вологи у ґрунті. Якщо 10 років тому сої ми могли зібрати близько 20 центнерів з гектара, то потім декілька років ми збирали шість-сім центнерів з гектара, щоб "вийти у нуль" треба зібрати по десять. Але хочеться ще якийсь мати прибуток”.

Ольга Жовтенко говорить, вирощувати інші культури почали через засуху. Зараз у сівозміні переважає озимина і соняшник.

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