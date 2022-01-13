Холодно чи немає чим годувати? Чому світловодські школярі навчаються вдома

У місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області майже чотири тисячі учнів восьми міських шкіл з 10 січня навчаються дистанційно. Міський голова Андрій Маліцький сказав, що через холод у класах. Директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко назвала іншу причину – відсутність харчування в школах. Суспільне відвідало одну зі світловодських шкіл, щоб з’ясувати, яка температура у класах і чому не годують учнів.

Урок математики для учнів третього класу світловодської школи №5 вчителька Марія Аргат проводить онлайн. На термометрі в класі на 10:00 12 січня було 18 градусів тепла. Вчителька вважає таку температуру нормальною для очного навчання, однак дистанційні уроки проводить з 10 січня: ”У зв’язку з температурним режимом. В моїй кімнаті 18 градусів. Але я не знаю, яка температура в інших, тому виконуємо розпорядження”.

Суспільне: Кропивницький

Суспільне: Кропивницький

Директорка школи Ольга Пузир сказала, що усього в школі 22 класні кімнати. Перевірила батареї в іншому кабінеті, де настінний термометр показував 16 градусів тепла: ”Батареї гарячі, але температура не відповідає”.

Суспільне: Кропивницький

Шкільна їдальня після зимових канікул не працює, бо в школі немає учнів, сказала директорка: ”В наказі, який ми отримали від управління освіти, йшла мова про те, що не з харчуванням це пов’язано, а з низьким температурним режимом”.

Що кажуть в міській раді

Учнів світловодських шкіл перевели на дистанційне навчання через холод в класах, а не відсутність харчування – пояснив міський голова Світловодська Андрій Маліцький. З його слів, таке рішення ухвалили після обстеження шкіл комісією міської ради: ”Виїхали, перевірили інформацію. Найвища температура у класах п’ятої школи – 14-19 градусів, найнижча – вісім градусів – у школі №4. Перевіряємо, складаємо відповідні акти щодня”.

Що кажуть в обласному департаменті освіти

Директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко розповіла, що управління освіти Світловодська своєчасно не провело тендери на закупівлю харчів: ”Дистанційне навчання через опалення – це не зовсім правда. Треба вирішити питання з харчуванням дітей”.

За словами заступниці міського голови Світловодська Юлії Орлової, 31 грудня 2021 року ліквідували старе управління освіти, припинили його фінансування. Це, сказала, співпало зі звільненням начальника управління, який міг займатися тендерами в новому управлінні: ”Це людський фактор. Ми втратили час поки шукали нових людей, які будуть цим займатися. Але, в будь-якому випадку, жодні тендери не є причиною дистанційного навчання, одна-єдина причина – невідповідність температурного режиму”.

Ельза Лещенко сказала, що зміна керівництва управління освіти не має впливати на процес навчання: ”Неправильна управлінська діяльність керівництва Світловодської громади не має відображатися на учнях, вчителях, кухарях”.

Що каже теплопостачальник

Директор теплопостачального підприємства ”Світловодськпобут” Сергій Московський сказав, що теплопостачанням забезпечені усі школи міста, чому не в усіх приміщеннях тепло – перевіряють: ”У світловодські школи тепло подається в повному обсязі. Проблеми, насправді, штучні. Наприклад, головний інженер теплотрас та заступник міського голови виявили закриту запірну арматуру у школі №3. Тобто подачу теплоносія на школу припинили. Ми це зафіксували, звернулись в поліцію. В інші школи ми поки потрапити не можемо, нам відмовляють”.

Коли відновлять навчання

За словами заступниці міського голови, навчання для учнів світловодських шкіл відновлять після того, як температура в усіх класних приміщеннях буде не меншою за 18 градусів тепла.

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