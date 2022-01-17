У Кропивницькому мешканці 12 будинків живуть без водопостачання дев’ять днів

У Кропивницькому дев’ять днів без водопостачання живуть півсотні людей. Це мешканці 12 будинків на вулиці Ярославська. Води не стало після аварії на мережі, розповіла Суспільному голова квартального комітету Галина Дехтярьова.

Місце, де стався порив на вулиці Ярославська, огородили обмежувальною стрічкою. Востаннє бачила тут працівників водоканалу 8 січня, каже Галина Дехтярьова.

“Трубу перекрили. Трактор закидав яму. Я спитала, для чого її закидають, кажуть – там повно води і глини, що ж ми там зробимо. Сказав, у понеділок зроблять. І оце вже другий понеділок. За дев'ять днів, три рази привезли води”.

Галина Дехтярьова розповіла, за водопостачання платить майже 30 гривень за кубометр та 8,98 абонплати.

Води немає через порив сталевої труби, якій більше 50 років, пояснила директорка водоканалу Валентина Давидчук. Чому не ремонтували порив за дев’ять днів, пояснює так: “Провели погодження, закупили матеріали. На завтра заплановані роботи. Якщо це буде невелика ділянка, то може за день встигнемо, все буде залежати від труби. Якщо можна буде до неї приєднатися, до тієї старої, то замінимо меншу, а вже весною будемо планувати заміну подальшу”.

Жителям, які споживають воду без лічильників через цей порив, тариф за січень перерахують.

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