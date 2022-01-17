У Бердянську сьогодні, 17 січня, навчальний процес було зірвано в 11 школах міста через повідомлення про замінування. Перевірка навчальних закладів тривала з восьмої ранку до четвертої години дня. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це Суспільному повідомила інспекторка з комунікації Бердянського районного відділу поліції Катерина Колокольцева–Хорішко.

За її словами, першими повідомлення отримали загальноосвітні школи номер 2, 5 та 20:

"Близько 8.50 на електронні адреси 11 навчальних закладів міста Бердянськ надійшли повідомлення про мінування всіх шкіл міста. У повідомленні про замінування невідомий вимагав 650 тисяч гривень".

Як розповів Суспільному директор загальноосвітньої школи № 2 М. Бердянськ Юрій Клименченко:

"Оскільки до, начебто, вибуху у мене був час, тому ми уроки скоротили. Провели, практично, п'ять уроків, дітей нагодували й потім, поступово, ми евакуювали. У школі все-таки 500 дітей".

"Перше повідомлення, воно було, як завжди, не очікувано – діти перелякались, особливо, початкові класи. Їм потрібна була допомога психолога. Зараз вони більш спокійно до цього ставляться і ми їх заспокоюємо. Батьки, звичайно, стурбовані", – сказав Юрій Клименченко.

Що відомо

Протягом грудня 2021 року повідомлення про замінування шкіл Бердянська надходили тричі, врешті поліція встановила особу псевдомінера. Ним виявився дев'ятикласник, який співпрацював з російським хакером.

13 січня 2022 року повідомлення про замінування надійшли на електронні адреси 16 навчальних закладів. Правоохоронці сім годин перевіряли школи, врешті за результатами перевірки вибухових пристроїв не виявили.

14 січня повідомлення про замінування повторилися, його отримали 15 навчальних закладів. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

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