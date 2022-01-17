У Бердянську сьогодні, 17 січня, навчальний процес було зірвано в 11 школах міста через повідомлення про замінування. Перевірка навчальних закладів тривала з восьмої ранку до четвертої години дня. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Про це Суспільному повідомила інспекторка з комунікації Бердянського районного відділу поліції Катерина Колокольцева–Хорішко.
За її словами, першими повідомлення отримали загальноосвітні школи номер 2, 5 та 20:
"Близько 8.50 на електронні адреси 11 навчальних закладів міста Бердянськ надійшли повідомлення про мінування всіх шкіл міста. У повідомленні про замінування невідомий вимагав 650 тисяч гривень".
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Як розповів Суспільному директор загальноосвітньої школи № 2 М. Бердянськ Юрій Клименченко:
"Оскільки до, начебто, вибуху у мене був час, тому ми уроки скоротили. Провели, практично, п'ять уроків, дітей нагодували й потім, поступово, ми евакуювали. У школі все-таки 500 дітей".
"Перше повідомлення, воно було, як завжди, не очікувано – діти перелякались, особливо, початкові класи. Їм потрібна була допомога психолога. Зараз вони більш спокійно до цього ставляться і ми їх заспокоюємо. Батьки, звичайно, стурбовані", – сказав Юрій Клименченко.
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Що відомо
- Протягом грудня 2021 року повідомлення про замінування шкіл Бердянська надходили тричі, врешті поліція встановила особу псевдомінера. Ним виявився дев'ятикласник, який співпрацював з російським хакером.
- 13 січня 2022 року повідомлення про замінування надійшли на електронні адреси 16 навчальних закладів. Правоохоронці сім годин перевіряли школи, врешті за результатами перевірки вибухових пристроїв не виявили.
- 14 січня повідомлення про замінування повторилися, його отримали 15 навчальних закладів. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.
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