Переводити дітей на дистанційне навчання у зв'язку з повідомленнями про мінування навчальних закладів у Бердянську не планують.

Про це 14 січня повідомили у пресслужбі Бердянської міськради.

Після повідомлення про мінування 15 навчальних закладів міста сьогодні, 14 січня, всіх учнів евакуювали з приміщень. Станом на 17:30 перевірки тривають.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності".

Оновлено:

Як повідомила речниця ГУ Нацполіції у Запорізькій області Олена Лебединська, о 18:11 перевірки в навчальних закладах Бердянська були завершені. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

У міському відділі освіти повідомили, на час перевірок, аби не втрачати час, для учнів організовували онлайн-заняття. Телефоном начальниця відділу освіти Бердянської міської ради Наталя Лазуренко Суспільному розповіла, що з понеділка навчальні заклади Бердянська працюватимуть у звичному режимі.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом грудня 2021 року повідомлення про замінування шкіл Бердянська надходили тричі, врешті поліція встановила особу псевдомінера. Ним виявився дев'ятикласник, який співпрацював з російським хакером.

13 січня 2022 року повідомлення про замінування надійшли на електронні адреси 16 навчальних закладів. Правоохоронці сім годин перевіряли школи, врешті за результатами перевірки вибухових пристроїв не виявили.

Що відомо

За 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад шести сотень об’єктів. Більшість із них надійшли на електронну пошту. Загалом початку 2022 року поліція отримала 155 повідомлень про мінування. Щодо десяти з них правоохоронці встановили їхніх авторів.

За даними Національної поліції, наданими Суспільному, протягом 2021 року правоохоронці зареєстрували понад 830 кримінальних проваджень щодо хибних замінувань. У 95 випадках були встановлені причетні до цих повідомлень.

Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за неправдиве повідомлення про мінування загрожує від двох до шести років позбавлення волі. А якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або відбувся повторно, передбачене позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber