У 15 школах Бердянська призупинений навчальний процес через повідомлення про замінування.

Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Олена Лебединська.

Вона повідомила, що о 8 ранку на електронні адреси 15 навчальних закладів надійшло повідомлення про мінування.

Наразі учні та персонал всіх навчальних закладів евакуювали.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічного управління, кінологи та інші профільні служби. Триває перевірка.

Як раніше повідомляло Суспільне, вчора, 13 січня, правоохоронці сім годин перевіряли школи через повідомлення про замінування на електронні адреси 16 навчальних закладів. За результатами перевірки вибухових пристроїв не виявили.

Що відомо

16 грудня 2021 року до поліції Бердянська Запорізької області надійшло повідомлення про замінування школи. Учнів одразу трьох шкіл міста екстрено евакуювали, згодом евакуацію провели в ще двох навчальних закладах. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

20 грудня 2021 року, невідомі знову повідомили про замінування шкіл у Бердянську. Спочатку повідомлення надійшло до трьох шкіл, а згодом, ще до дев'яти. За результатами перевірки, небезпечних предметів не виявили.

Зранку 23 грудня 2021 року до поліції надійшло повідомлення про те, що у Бердянську заміновані 17 навчальних закладів.

22 грудня 2021 року Бердянські правоохоронці встановили особу, що раніше заявляла про мінування місцевих шкіл. Ним виявився дев'ятикласник, який домовився з російським хакером, з яким спілкувався в інтернеті, щоб той надсилав листи від імені суперника. У листах йшлося, що навчальні заклади Бердянська заміновані та щоб уникнути вибуху, автор вимагав сплатити 100 тис. грн.

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