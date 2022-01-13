13 січня о 8:50 на електронні адреси 16 навчальних закладів міста Бердянськ Запорізької області надійшло повідомлення про мінування. Перевірка тривала 7 годин, інформація про мінування не підтвердилася.

Про це повідомила речниця ГУ Національної поліції у Запорізькій області Олена Лебединська.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічного управління, кінологи та інші профільні служби. На час проведення правоохоронцями перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів учні та персонал навчальних закладів евакуювали. За результатами перевірки вибухових пристроїв не виявили.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального Кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі терміном від двох до шести років.

Як раніше повідомляло Суспільне, 22 грудня Бердянські правоохоронці встановили особу, що раніше заявляла про мінування місцевих шкіл. Ним виявився дев'ятикласник. Через нерозділене кохання 15-річний хлопець хотів помститися своєму супернику. Він домовився з російським хакером, з яким спілкувався в інтернеті, щоб той надсилав листи від імені суперника. У листах йшлося, що навчальні заклади Бердянська заміновані та щоб уникнути вибуху, автор вимагав сплатити 100 тис. грн.

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