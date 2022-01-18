Європі загрожує "твіндемія" — одночасний спалах сезонного грипу та коронавірусу

У Європейському Союзі прогнозують одночасне підвищення захворюваності на коронавірус і сезонний грип. Таке явище називають — "твіндемія". Причиною сплеску сезонного грипу називають малу мобільність населення країн ЄС через пандемію, що призвело зменшення імунітету до сезонних вірусів, пише Reuters.

"Мене дуже непокоїть грип, адже протягом тривалого часу населення європейських країн майже не циркулювали між собою, ми можемо відійти від звичайних сезонних грипів", — зауважив експерт Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) Пасі Пенттінен.

Так, у грудні кількість випадків грипу в європейських відділеннях інтенсивної терапії стабільно зростала до 43 в останній тиждень року. Цей показник значно нижчий за допандемійний, однак у 2020 році фіксували усього один випадок захворювання на сезонний грип за аналогічний період.

Європейські фахівці дійшли висновку:

до Європи може повернутися пандемії сезонного грипу

експерти зазначають, що поширення грипу може розтягнутися до початку літа

тяжких випадків грипу нині не фіксують, однак є ризики погіршення ситуації

ефективність вакцин від грипу може суттєво знизитися через паузу у циркуляції сезонних грипів.

У звіті ECDC також додали, що "твіндемія" може призвести до навантаження на систему охорони здоров’я країн ЄС, які нині переживають погіршення епідеміологічної ситуації у зв'язку із поширенням варіанту коронавірусу "Омікрон".

З 1 жовтня МОЗ затвердило нову рекомендацію – робити щеплення без інтервалу, але в різні руки.

“Людина може прийти на вакцинацію проти COVID-19, але в іншу кінцівку ми можемо провести вакцинацію проти грипу, або з будь-яким інтервалом. Головне — зазначити, в яку руку ми ввели вакцину проти COVID-19”, – каже голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я наголошує, що вакцинація проти коронавірусної хвороби COVID-19 не захищає від грипу. При цьому в разі одночасного інфікування коронавірусом та грипом ризик смертності зростає у два рази.

Станом на 18 січня в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1125 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 188 людей. Понад 80 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

МОЗ розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

За даними Центру громадського здоров'я, на початку жовтня Україна отримала від трьох виробників вакцини проти грипу. На цей епідемічний сезон заплановане постачання близько 1,25 млн доз щеплень.

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