У Краматорському районі на Водохрещу для занурення підготували 11 ополонок. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Як розповів Суспільному староста Біленьківського округу Роман Матюнін, глибина ополонки на водоймі в селищі Василівська Пустош 130. Під час святкування на березі будуть присутні працівники ДСНС та медики.

Матюнін додав, що буде облаштовано пункт обігріву. Також присутніх безкоштовно пригощатимуть чаєм та кавою.

Завідувач опіковим відділення Олег Андреєв розповів Суспільному, що не пам’ятає жодного разу, коли б після занурення в ополонку люди потрапляли в лікарню з переохолодженням.

"Протипоказано занурюватися дітям, людям похилого віку, особам, які мають хронічні захворювання, особливо серцево-судинні захворювання, категорично протипоказано в стані алкогольного сп'яніння", — додав Олег Андреєв.

За словами працівника ДСНС Олександра Харченка, заходити до ополонки можна лише у визначених для цього місцях, за умови присутності медичної та рятувальної служби.

"Не можна виходити на лід, товщина якого менш як сім сантиметрів, є можливість що ви провалитеся. Також потрібно не забувати взяти з собою теплі речі, щоб вийшовши з ополонки ви могли обтертися надягти теплі речі", — розповів головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Олександр Харченко.

Протоієрей Сергій розповів журналістам Суспільного, що перед зануренням потрібно сповідатися в церкві

"Церква не закликає і не змушує саме цього дня в ополонці купатися. Але якщо чогось вважає, що це корисно для його здоров'я, що тим самим він набуде користі", — додав протоієрей Свято-Троїцького собору Сергій.

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