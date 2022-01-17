У Карпатах поблизу гори Піп Іван травмувався турист з Польщі. Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Як йдеться у дописі, 17 січня о 14:50 до начальника 4 спеціальної пошуково-рятувальної групи зателефонували з американської компанії. Вони сказали, що отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван (орієнтовно 200 м від вершини) на території Закарпатської області травмувався іноземний турист.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

На допомогу травмованому мандрівнику вирушили три рятувальники поста Явірник. О 16:12 його знайшли та привели до місця дислокації пошуково-рятувального поста Явірник на вершині гори Піп Іван.

Через ускладнені погодні умови спуск громадянина Польщі з гори Піп Іван рятувальники запланували на 18 січня, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

17 січня на горі Піп Іван погіршилася погода — хмарно, туман видимістю до 20 м, поривчастий західний вітер до 20 м/с. Температура повітря на вершині опустилася до 13°C морозу. Крім того, на горі — висока вологість повітря, яка призвела до обледеніння. Рятувальники рекомендують туристам утриматися від походів у високогір'я.

17 січня у високогір'ї Івано-Франківської області через хуртовини синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку.

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