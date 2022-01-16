17 січня у високогір'ї Івано-Франківської області через хуртовини синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку. Про це повідомляють на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматися від походів у високогір'я", — йдеться у дописі.

16 січня синоптики попереджають про помірну сніголавинну небезпеку другого рівня у високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей, у горах Чернівецької області та середньогір'ї Львівської області.

16 січня станом 11:00 на горі Піп Іван Чорногірський — ясно, вітер північний 8 м/с, температура повітря складає 11°C морозу.

15 січня в Яремчанську центральну міську лікарню, що на Івано-Франківщині, з травмами госпіталізували жінку та дитину. З їхніх слів, коли вони сходили на Говерлу, зійшла лавина.

Цього ж дня у Карпатах під час сходження на Говерлу загинула людина, ще двоє туристів травмувалися. Усі вони — жителі міста Южне Одеської області. Загибла мандрівниця — 57-річна жінка.

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