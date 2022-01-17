У Карпатах на горі Піп Іван погіршилася погода. Рятувальники рекомендують туристам утриматися від походів у високогір'я. Про це інформують на Facebook-сторінці "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост".

Як йдеться у повідомленні, станом на 11:00 на горі Піп Іван — хмарно, туман видимістю до 20 м, поривчастий західний вітер до 20 м/с. Температура повітря на вершині опустилася до 13°C морозу. Крім того, на горі — висока вологість повітря, яка призвела до обледеніння.

Протягом доби 17 січня по області та місту метеорологи прогнозують сильний північно-західний вітер 25-30 м/с, хуртовину, на дорогах — ожеледицю.

Рятувальники також просять жителів Івано-Франківщини утриматися від виходу на вулицю під час негоди, повідомляють на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

"Якщо погіршення погоди застало вас на вулиці, то стережіться розлогих дерев, ліній електропередач, рекламних щитів, оскільки пориви вітру можуть їх пошкодити", — йдеться у повідомленні.

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