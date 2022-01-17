На Львівщині у 30 людей підозрюють коронавірус штаму "Омікрон"

На Львівщині наразі офіційно підтвердили один випадок штаму коронавірусу "Омікрон". Ще 30 людей чекають на результати дослідження. Загалом в області водночас циркулюють кілька штамів. При цьому перебіг хвороби у вакцинованих значно легший, ніж в людей, які не щепилися. Про це Суспільному повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

Львів’янин Андрій Жолоб повністю вакцинований і перехворів коронавірусом двічі. Перший раз — минулого року. Нещодавно чоловік одужав після другого разу.

"Вперше я захворів в березні минулого року, це ще до вакцинації. Перебіг захворювання був складний такий, що 2 тижні була настільки виражена загальна ослабленість організму, що мені складно було сходити на кухню собі чаю зробити, чи книжку читати, я змучувався, було важко дихати. Цього разу 9 січня захворів, пішов здав ПЛР, він виявився позитивним. Впродовж 2 днів була температура 39,7° з відчуттям ломоти в кінцівках, але це відчувалося впродовж 2 днів. За два дні симптоми минули", — каже Андрій Жолоб.

Суспільне Львів Ковідне відділення Львівської лікарні швидкої допомоги

Станом на сьогодні, 17 січня, у ковідному відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги перебувають 155 пацієнтів, з них 15 — в реанімації, на апаратах ШВЛ.

"Ситуація з COVID-19 стала гострішою, важчою, тому що збільшилась госпіталізація пацієнтів порівняно з кінцем 2021 року. Кількість пацієнтів зростає. Ми маємо приріст —12-14 хворих за добу. Можна говорити, що маємо початок нової хвилі. До нас поступають пацієнти фактично всі з пневмоніями, стан яких розцінюється від середнього до важкого і вкрай важкого. Легкі пацієнти попадаються рідко", — каже лікарка-терапевт центру терапії 1-го медичного об'єднання Ольга Кушнір.

Суспільне Львів Ковідне відділення Львівської лікарні швидкої допомоги

Лікарка додає, хоч штами "Дельта" та "Омікрон" мають деякі відмінні риси, протоколи лікування пацієнтів із різними штамами не відрізняються.

"Спільне — це є підвищення температури тіла, скарги на ломоту в кістках і м’язах. Відмінне — штам "Дельта", клінічно проявлявся більше з ураженням легень, з розвитком так званих пневмоній. Багато людей потребували стаціонарного лікування і кисневої підтримки. "Омікрон" проявляється більше з ураженням носових пазух, навколоносових пазух носа, тобто є відчуття, що важко дихати носом, відчуття закладеності і головний біль", — каже керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

Наталія Іванченко додає, "Омікрон" поширюється швидше за інші штами і вражає бронхи, але характеризується невисокою температурою.

Що відомо

На ранок 17 січня на Львівщині зареєстрували 854 нових випадки інфікування коронавірусом. За добу 209 людей одужали, 5 – померли.

У львівському Охматдиті зафіксували найбільшу кількість хворих від початку пандемії. У COVID-відділенні наразі перебуває 67 дітей.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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