На Львівщині у 30 людей підозрюють коронавірус штаму "Омікрон"

На Львівщині наразі офіційно підтвердили один випадок штаму коронавірусу "Омікрон". Ще 30 людей чекають на результати дослідження. Загалом в області водночас циркулюють кілька штамів. При цьому перебіг хвороби у вакцинованих значно легший, ніж в людей, які не щепилися. Про це Суспільному повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.
Львів’янин Андрій Жолоб повністю вакцинований і перехворів коронавірусом двічі. Перший раз — минулого року. Нещодавно чоловік одужав після другого разу.
"Вперше я захворів в березні минулого року, це ще до вакцинації. Перебіг захворювання був складний такий, що 2 тижні була настільки виражена загальна ослабленість організму, що мені складно було сходити на кухню собі чаю зробити, чи книжку читати, я змучувався, було важко дихати. Цього разу 9 січня захворів, пішов здав ПЛР, він виявився позитивним. Впродовж 2 днів була температура 39,7° з відчуттям ломоти в кінцівках, але це відчувалося впродовж 2 днів. За два дні симптоми минули", — каже Андрій Жолоб.
Станом на сьогодні, 17 січня, у ковідному відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги перебувають 155 пацієнтів, з них 15 — в реанімації, на апаратах ШВЛ.
"Ситуація з COVID-19 стала гострішою, важчою, тому що збільшилась госпіталізація пацієнтів порівняно з кінцем 2021 року. Кількість пацієнтів зростає. Ми маємо приріст —12-14 хворих за добу. Можна говорити, що маємо початок нової хвилі. До нас поступають пацієнти фактично всі з пневмоніями, стан яких розцінюється від середнього до важкого і вкрай важкого. Легкі пацієнти попадаються рідко", — каже лікарка-терапевт центру терапії 1-го медичного об'єднання Ольга Кушнір.
Лікарка додає, хоч штами "Дельта" та "Омікрон" мають деякі відмінні риси, протоколи лікування пацієнтів із різними штамами не відрізняються.
"Спільне — це є підвищення температури тіла, скарги на ломоту в кістках і м’язах. Відмінне — штам "Дельта", клінічно проявлявся більше з ураженням легень, з розвитком так званих пневмоній. Багато людей потребували стаціонарного лікування і кисневої підтримки. "Омікрон" проявляється більше з ураженням носових пазух, навколоносових пазух носа, тобто є відчуття, що важко дихати носом, відчуття закладеності і головний біль", — каже керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.
Наталія Іванченко додає, "Омікрон" поширюється швидше за інші штами і вражає бронхи, але характеризується невисокою температурою.
Що відомо
- На ранок 17 січня на Львівщині зареєстрували 854 нових випадки інфікування коронавірусом. За добу 209 людей одужали, 5 – померли.
- У львівському Охматдиті зафіксували найбільшу кількість хворих від початку пандемії. У COVID-відділенні наразі перебуває 67 дітей.
- Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.
- У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.
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