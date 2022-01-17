За добу COVID-19 діагностували у 854 мешканців Львівщини

На ранок 17 січня на Львівщині зареєстрували 854 нових випадки інфікування коронавірусом. За добу 209 людей одужали, 5 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1327 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 854-х осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 28;

Золочівський: 1;

Львівський: 701 (м. Львів – 614);

Самбірський: 15;

Стрийський: 32;

Яворівський: 46;

Червоноградський: 31.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1060 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 20,52%. У реанімації перебуває 94 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 36.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 227 738 людей. 212 393 мешканці області одужали, 6106 – померли.

Що відомо

На ранок 16 січня на Львівщині зареєстрували 625 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 238 мешканців Львівської області одужали, 7 людей померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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