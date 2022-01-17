Рада Європейського Союзу 17 січня вилучила Аргентину, Австралію та Канаду з "зеленого" списку — перелік країн, до яких рекомендовано поступово скасовувати обмеження на подорожі в умовах пандемії.

Рішення опубліковане на сайті Європейської Ради.

У повідомленні сказано, що Рада ЄС переглянула свої рекомендації щодо країн з якими можливо скасовувати обмеження на несуттєві подорожі.

"Рада оновлює список країн та спеціальних адміністративних регіонів, територіальних одиниць для яких рекомендується зняти обмеження на подорожі. Аргентина, Австралія та Канада були вилучені з цього списку", — сказано в повідомленні

Станом на 17 січня 2022 року країнам-членам ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на подорожі для громадян наступних держав: Бахрейн, Чилі, Колумбія, Індонезія, Кувейт, Нова Зеландія, Перу, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати, Уругвай та Китай (якщо КНР підтвердить взаємне скасування обмежень). Крім цього в цьому списку два спеціальні адміністративні регіони Китаю — Гонконг та Макао, а також Тайвань.

Критерії для визначення країн з якими країни ЄС можуть поступово скасовувати обмеження були оновлені 20 травня 2021 року. Вони враховують епідемічну ситуацію та загальну відповідь країни на пандемію.

У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації Україна була вилучена з "зеленого списку" ЄС 9 листопада 2021 року. При цьому громадяни України можуть подорожувати до країн Євросоюзу за наявності чинних та відповідних COVID-сертифікатів.

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