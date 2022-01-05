Україна опинилася серед п’яти країн Європи, де найшвидше відновлюються авіаперевезення. За статистикою, у 2021 році Україна здійснила 134 тисячі авіарейсів. Українське радіо поспілкувалося з авіаційним експертом Богданом Долінце та дізналося, куди найчастіше літають українці.

Відновлення авіатрафіку

За словами Богдана Долінце, авіатрафік – лише один з показників, який характеризує галузь авіаперевезень. Зростання авіатрафіку означає, що в небі над Україною стало більше літаків, які літають в Україні та транзитом через Україну.

"Не останню роль в цьому зіграли обмеження, запроваджені у більшості країн Європі щодо Білорусі, оскільки трафік, який раніше проходив через Білорусь, тепер обслуговується українськими провайдерами авіаційного обслуговування і в такий спосіб статистика щодо кількості трафіку і літаків у повітрі збільшилася", – каже Долінце.

Крім цього, за словами експерта, минулого року Україна знизила ставки зборів для використання частини трафіку над Чорним морем. Це збільшило привабливість українського неба для авіаперевізників, які летять крізь нього транзитом. Окрім цього, каже Долінце, наразі в Україні відбувається активний розвиток внутрішніх авіаперевезень, і це є додатковим стимулом для швидкості відновлення авіатрафіку.

Як багато літають українці

Згідно з щоквартальним даними про авіаперевезення, Україна досі не досягла рівня 2019 року у перевезеннях.

"Водночас динаміка відновлення пасажирських авіаперевезень із погляду кількості перевезених пасажирів українськими авіакомпаніями та з погляду обслуговуваних пасажирів в українських авіапортах, висока", – каже експерт.

Богдан Долінце зазначає, що падіння авіатрафіку, яке відбулося у 2020 році було не таким значним в Україні, як у більшості країн Європи. Водночас відновлення авіатрафіку значною мірою відбувається внаслідок організації чартерних рейсів.

"Більшість українських авіакомпаній, які займалися класичними регулярними авіаперевезеннями, на сьогодні більшу частину своїх суден використовують для виконання чартерних рейсів і для них це основний вид діяльності", – каже Богдан Долінце.

Куди літають українці

За словами експерта, основні напрямки польотів періодично змінюються. Це залежить від обмежень, які країни запроваджують у зв’язку з карантином: йдеться про наявність чи відсутність СOVID-сертифікатів чи ПЛР-тестів. Найчастіше українці літають до Німеччини, Туреччини, Австрії, Британії.

"Можливо, це пов’язано з наявністю в цих країнах великих авіахабів і пасажири далі продовжують подорож, але відстежити їх потім немає можливості", – каже Долінце.

Що стосується чартерних рейсів, то, за словами експерта, найчастіше українці використовують їх для польотів у Туреччину та Єгипет.

Угода про відкрите небо

Як каже Долінце, повноцінно угода про відкрите небо діяти ще не почала. Для початку необхідно щоб Україна і Євросоюз обмінялися нотами про те, що вони заявляють про готовність початку дії цієї угоди. Лише після цього почнеться поетапна імплементація.

"Коли почнуть діяти перші положення цього документа, ми побачимо, що відкриються нові авіанапрямки, зокрема йдеться про деякі міста Франції, Данії та Німеччини. Ця угода — багатоступенева і з подальшою інтеграцією України в авіаційний простір та з реалізацією пунктів угоди, ми побачимо позитивні зміни для пасажирів і для авіакомпаній", – каже Долінце.

Угода передбачає прийняття декількох сотень різних документів, що регламентують авіаційну галузь Євросоюзу, зокрема і щодо захисту прав пасажирів і щодо безпеки польотів та сертифікації авіаперевізників. На український ринок мають зайти нові перевізники, що має підвищити якість перевезень та знизити їхню вартість завдяки конкуренції.

Як пасажири обирають перевізника

За словами експерта, більшість клієнтів дивляться на ціну квитка та кількість пересадок під час вильоту. Також важливими факторами є напрямок та зручний час вильоту. Крім цього важливим фактором є попередній досвід польоту клієнтів з певною авіакомпанією.

Про створення національного авіаперевізника

Богдан Долінце каже, що сьогодні вартість входу до авіабізнесу є найнижчою за останні декілька десятків років.

"Доступна велика кількість літаків за прийнятними цінами, можна без значних витрат знайти і наповнити компанію кваліфікованим персоналом без необхідності витрат на довготривалу підготовку пілотів, бортпровідників і менеджерів", – каже експерт.

Ці фактори здешевлюють та пришвидшують процес запуску нової авіакомпанії. Крім цього, каже Долінце, першими авіакампаніями були саме державні перевізники. Експерт каже, що у світі авіації лише 30-40% перевізників є приватними. Водночас, через швидкість ухвалення рішень та ускладнені процедури закупівель державні авіакомпанії не завжди є ефективнішими за приватні.

Що відомо

Медичний радник Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Девід Повелл заявив, що через поширення варіанту коронавірусу "Омікрон" ризик заразитися COVID-19 в літаку збільшився у два, а то і в три рази.

У зв'язку з поширенням штаму "Омікрон" 3 грудня на період дії карантину в Україні встановили заборону на в'їзд іноземцям та особам без громадянства, які прибувають із низки африканських країн.

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