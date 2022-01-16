Міністерство закордонних справ Канади рекомендує своїм громадянам уникати поїздок до України через загрозу вторгнення Росії.
Відповідні рекомендації оприлюднені на сайті МЗС Канади.
"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію і нарощування військової потужності в країні й навколо неї", — йдеться в повідомленні.
Також у канадському МЗС закликали громадян уникати будь-яких поїздок до окупованого Криму, в тому числі транзитом через аеропорти Севастополя і Сімферополя, а також в Донецьку і Луганську області, де тривають військові дії та періодично стаються вибухи. У відомстві зазначили, що можливості Канади щодо надання консульської допомоги канадцям у вказаних регіонах вкрай обмежені.
Рекомендації МЗС Канади не є обов'язковими для виконання, але вони впливають на дію і вартість страховок та інших послуг.
Що відомо
- Згідно з розслідуванням групи незалежних російських розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), Росія перекидає з Далекого Сходу, ймовірно, до кордонів України оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 "Іскандер-М".
- Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв на випадок російського вторгнення на територію України.
- Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван припустив, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України, як це відбувалося у 2014 році.
- На початку листопада 2021 року американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію.
- 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
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