Міністерство закордонних справ Канади рекомендує своїм громадянам уникати поїздок до України через загрозу вторгнення Росії.

Відповідні рекомендації оприлюднені на сайті МЗС Канади.

"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію і нарощування військової потужності в країні й навколо неї", — йдеться в повідомленні.

Також у канадському МЗС закликали громадян уникати будь-яких поїздок до окупованого Криму, в тому числі транзитом через аеропорти Севастополя і Сімферополя, а також в Донецьку і Луганську області, де тривають військові дії та періодично стаються вибухи. У відомстві зазначили, що можливості Канади щодо надання консульської допомоги канадцям у вказаних регіонах вкрай обмежені.

Рекомендації МЗС Канади не є обов'язковими для виконання, але вони впливають на дію і вартість страховок та інших послуг.

Що відомо

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