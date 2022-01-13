За 4 роки третина українців були за кордоном: яка мета подорожей

Український закордонний паспорт посідає 35 місце у рейтингу паспортів світу. Громадяни України можуть подорожувати без візи до 141 країни. Хоча дослідження показують, що дві третини українців взагалі ніколи не бували за кордоном. Про те, як подорожують українці та наскільки Україна є відкритою до іноземців Українське радіо поспілкувалося з Катериною Кульчицькою, аналітикинею, експерткою з управління міграції та кордонами громадської організації "Європа без бар’єрів".

Нещодавно Україна ратифікувала угоду про безвізові поїздки з французькими заморськими територіями та Оманом. Внаслідок цього підвищилася позиція українського паспорта в індексі паспортів світу Henley Passport Index. Цей індекс бере до уваги можливості власників паспорта подорожувати без візи або отримувати візи після прибуття в країну. За словами Катерини Кульчицької, цей індекс дійсно відображає можливості власників паспортів подорожувати до різних країн світу. Проте, через запроваджені карантинні обмеження таке відображення не є повним. Адже індекс паспортів враховує візові те безвізові режими, які діють за "звичайних умов".

"Через карантин часто вводять тимчасові обмеження, а рейтинг враховує саме постійні безвізові режими", – каже Катерина Кульчицька

Як часто українці їздять за кордон

Згідно з дослідженням громадської організації "Європа без кордонів" та Фонду "Демократичні ініціативи", з 2017 року близько третини українців подорожували за кордон.

"Ця статистика свідчить про те, що українці мають великий потенціал щодо подорожування. Проте, через певні обставини, ще не всі українці виїжджали за кордон та відвідували країни Європейського союзу, з яким не так давно в нас запроваджено безвіз", – каже Кульчицька.

Ці ж дослідження показують, що дві третини українців взагалі ніколи не були за кордоном, каже експертка.

Мета подорожі

Катерина Кульчицька каже, що трудові мігранти є дуже активною групою, які регулярно перетинає кордон. Проте, цілі поїздок бувають різними.

"Часто трудові мігранти, що працюють за кордоном на постійній основі, не потрапляють до числа респондентів досліджень. Виїхавши один раз за кордон, вони продовжують собі термін дії дозвільних документів", – каже Катерина Кульчицька.

Саме тому, точне число трудових мігрантів з України є невідомим. За оцінками Міжнародної організації міграції, близько трьох мільйонів українців одночасно працюють за кордоном.

"Проте до числа тих, хто оформляє закордонний паспорт вперше належать ті, хто працює, навчається та оформляє паспорт з туристичною або бізнес метою. Також деякі українці оформляють закордонний паспорт "аби він був"", – каже аналітикиня.

Дослідження показують, що мета поїздки часто є множинною: у опитуваннях респонденти кажуть, що їдуть за кордон заради подорожей та заради заробітку водночас.

Наскільки Україна є відкритою для іноземців

У порівнянні з країнами Заходу та Півночі Україна є доволі відкритою для подорожей. Адже, громадяни країн ЄС та Північної Америки не потребують візи для короткочасних подорожей до України.

" В Україну завжди було доволі легко прилетіти літаком, але наші сухопутні кордони перетнути часом доволі не просто. На пунктах пропуску бувають чималі черги, що ускладнює перетин", – каже Катерина Кульчицька.

Водночас громадянам деяких країн Африки може бути доволі складно потрапити в Україну через візові процедури. Адже задля отримання візи необхідно особисто звернутися до консульства України. Тим часом на африканському континенті такі консульства іноді працюють на декілька країн водночас. Тому деяким людям можливо доведеться подорожувати в іншу країну.

"Плюсом є те, що в Україні ввели електронну візу, щоби трохи спростити отримання", – каже Катерина Кульчицька.

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