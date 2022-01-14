14 січня у Житомирі в приміщенні Богунського районного суду продовжили розглядати справу про вбивство семи людей. У вчиненні злочину звинувачують Анатолія Захаренка. Про це із зали судових засідань повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Степуренко.

Засідання, яке було призначене на 11:30 розпочалося близько 12:20. Спершу суд допитав експерта щодо роз'яснень висновків судово-медичної експертизи.

Фото: Суспільне Житомир Обвинувачуваний Анатолій Захаренко

Фото: Суспільне Житомир Початок судового засідання

ОНОВЛЕНО

13.15 – Допит експерта перервали через погане самопочуття обвинуваченого Анатолія Захаренка – йому викликали "швидку". Суд оголосив перерву засідання на обід до 14 години.

Фото: Суспільне Житомир До обвинувачуваного приїхали медики

13.45 – У коментарі кореспондентам Суспільного адвокат обвинувачуваного Андрій Шкварок сказав, що сторона захисту ініціювала проведення повторного допиту експертів щодо висновків судмедекспертиз. Адвокат каже, що захист виявив розбіжності в постанові про призначення судмедекспертизи і наданих висновках судмедекспертиз щодо загиблих. Тому протягом судових засідань планують провести допити експертів щодо усіх висновків судмедекспертиз.

13.50 – Анатолію Захаренку зробили укол для зниження тиску. Триває перерва.

14:20 – Анатолія Захаренка "швидка" забрала в лікарню для надання медичної допомоги. Суд відклав розгляд справи до 11 години 17 січня.

Що відомо

Розстріл у лісі: на Житомирщині чоловік убив сімох друзів. Під час розстрілу загинули нацгвардійці та колишні атовці. Орендарю ставка повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Поліція розглядає версію побутового конфлікту.

Суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві сімох людей. У цій справі поліція призначила близько двох сотень експертиз. Підозрюваного Анатолія Захаренка залишили під вартою.

5 січня підозрюваному Захаренку продовжили тримання під вартою ще на 60 діб.

4 червня люди прийшли під стіни суду та вимагали довічне ув'язнення для Анатолія Захаренка. 14 вересня у Богунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство семи людей. 23 листопада початку суду чекали майже дві години. 24 листопада під час обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку стало зле – йому викликали швидку.

під стіни суду та вимагали довічне ув'язнення для Анатолія Захаренка. 14 вересня у Богунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство семи людей. 23 листопада початку суду чекали майже дві години. 24 листопада під час обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку стало зле – йому викликали швидку. На судовому засіданні 25 листопада обвинуваченого Анатолія Захаренка лишили під вартою ще на 60 днів. 3 грудня суд переніс розгляд справи на 30 грудня. 30 грудня розгляд справи перенесли на 13 січня, оскільки на засідання не з'явилися потерпілі та експерти.

під вартою ще на 60 днів. 3 грудня суд переніс розгляд справи на 30 грудня. 30 грудня розгляд справи перенесли на 13 січня, оскільки на засідання не з'явилися потерпілі та експерти. 13 січня на судовому засіданні обвинувачений Анатолій Захаренко попросив про відвід суддів.

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