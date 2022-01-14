14 січня у Житомирі в приміщенні Богунського районного суду продовжили розглядати справу про вбивство семи людей. У вчиненні злочину звинувачують Анатолія Захаренка. Про це із зали судових засідань повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Степуренко.
Засідання, яке було призначене на 11:30 розпочалося близько 12:20. Спершу суд допитав експерта щодо роз'яснень висновків судово-медичної експертизи.
ОНОВЛЕНО
13.15 – Допит експерта перервали через погане самопочуття обвинуваченого Анатолія Захаренка – йому викликали "швидку". Суд оголосив перерву засідання на обід до 14 години.
13.45 – У коментарі кореспондентам Суспільного адвокат обвинувачуваного Андрій Шкварок сказав, що сторона захисту ініціювала проведення повторного допиту експертів щодо висновків судмедекспертиз. Адвокат каже, що захист виявив розбіжності в постанові про призначення судмедекспертизи і наданих висновках судмедекспертиз щодо загиблих. Тому протягом судових засідань планують провести допити експертів щодо усіх висновків судмедекспертиз.
13.50 – Анатолію Захаренку зробили укол для зниження тиску. Триває перерва.
14:20 – Анатолія Захаренка "швидка" забрала в лікарню для надання медичної допомоги. Суд відклав розгляд справи до 11 години 17 січня.
Що відомо
- Розстріл у лісі: на Житомирщині чоловік убив сімох друзів. Під час розстрілу загинули нацгвардійці та колишні атовці. Орендарю ставка повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Поліція розглядає версію побутового конфлікту.
- Суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві сімох людей. У цій справі поліція призначила близько двох сотень експертиз. Підозрюваного Анатолія Захаренка залишили під вартою.
- 5 січня підозрюваному Захаренку продовжили тримання під вартою ще на 60 діб.
- 4 червня люди прийшли під стіни суду та вимагали довічне ув'язнення для Анатолія Захаренка. 14 вересня у Богунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство семи людей. 23 листопада початку суду чекали майже дві години. 24 листопада під час обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку стало зле – йому викликали швидку.
- На судовому засіданні 25 листопада обвинуваченого Анатолія Захаренка лишили під вартою ще на 60 днів. 3 грудня суд переніс розгляд справи на 30 грудня. 30 грудня розгляд справи перенесли на 13 січня, оскільки на засідання не з'явилися потерпілі та експерти.
- 13 січня на судовому засіданні обвинувачений Анатолій Захаренко попросив про відвід суддів.
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