Розкопки на Миколаївщині. Археологи на замовлення забудовника дослідили курган

У Куцурубській громаді, що на Миколаївщині, поверх території поховального кургану планують прокласти автомобільну дорогу. Вперше з 2014 року замовник будівництва сам звернувся до археологів, аби ті дослідили курган. По закінченню робіт курган рекультивували та зняли з обліку археологічної спадщини.

Про це кореспондентам Суспільного розповів науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Олександр Смирнов.

За словами Олександра Смирнова, розкопки кургану замовило товариство з обмеженою відповідальністю "Південно-Українська Вітроелектростанція", для якої акціонерне товариство (АТ) "Миколаївбудмеханізація" будувало дорогу.

Фото: Ольги Рудої/Суспільне Миколаїв Дорога яку проклали через рекультивований курган

"Ми розуміли, що це проблема з 2018 року, коли ще розробляли проєктну документацію. Дійшовши до цього місця, ми зупинили наші роботи на відстані 200 метрів, щоб ми не увійшли в охоронну зону цього об’єкту", — сказав виконроб АТ "Миколаївбудмеханізація" Сергій Параскун.

За словами Олександра Смирнова, курган був 40 метрів у діаметрі, вік поховань — до шести тисяч років. На місці розкопок виявили 12 поховань трьох різних культур.

"Він був насипаний в середині четвертого тисячоліття до нової ери носіями так званої Ямної археологічної культури, потім було одне підзахоронення носіями катакомбної – інгульської культури. І масово використовували курган вже носії Бабинської культури", — розповів Олександр Смирнов.

Протягом тисячоліть, зі слів Олександра Смирнова, курган грабували.

"Центральне поховання було пограбоване в перших століттях нової ери. Це було поховання Ямної культури, але в заповненій ямі ми знайшли горщик Ямної культури і античну кераміку. Це дуже цікавий фрагмент горшка козирського типу. Ми можемо казати, що в античний час була перша спроба пограбування цього поховального комплексу", — сказав Олександр Смирнов.

Втім, окрім людських решток, розповів Олександр Смирнов, у кургані знайшли намистини, глечики та ще ряд артефактів.

Фото: Ольги Рудої/Суспільне Миколаїв Знахідки з кургану: людські рештки, кістяні пряжки, насіння маку

"Знайшли кістяну пряжку — її використовували як прикрасу на ремені, вона показувала привілейований статус людини, яка її носила. Знайшли насіння маку — йому більше чотирьох тисяч років. Його клали до могил в шкіряні мішечки як супроводжувальну їжу в потойбічний світ", — сказав Олександр Смирнов.

Фото: Ольги Рудої/Суспільне Миколаїв Артефакти з кургану

Як розповів Олександр Смирнов, знайдені артефакти досліджені та передані до археологічної лабораторії Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Частину знахідок передадуть до краєзнавчого музею Миколаєва. Антропологічні матеріали з розкопок чекають на ДНК-експертизу.

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