На Львівщині майже 7,5 тисяч дітей вакцинувалися від коронавірусу

Близько 7,5 тисяч дітей на Львівщині вакцинували від коронавірусу. Про це розповів регіональний координатор з вакцинації на Львівщині Олег Когут. Вакцинуватися від коронавірусу можуть діти від 12 років, якщо мають усі рутинні щеплення.

17 – річний львів'янин Максим Свідовий прийшов вакцинуватись від коронавірусу. Йому ввели першу дозу препарату.

"Мені здається, що вакцина – це дуже важливо, тому що захворюваності все більше. Вакцина, може, і не забезпечить того, що я не захворію, але значно послабить наслідки і полегшить моє виздоровлення", — каже Максим Свідовий.

Суспільне Львів Максим Свідовий

У родині Максима вакциновані усі члени сім'ї. Усіх дітей перед вакцинацією оглядає лікар.

Марту Суслик вакцинуватимуть другою дозою. Перше щеплення їй зробили наприкінці грудня.

"Перенесла дуже легко, думала, що буде складніше, але все було легко", — каже дівчина.

Суспільне Львів Марта Суслик

Лікарка-педіатр Мар'яна Іськів каже, що протипоказів до вакцинації небагато:

"Протипоказанням є – гостре респіраторне захворювання або хронічне захворювання в стадії загострення. Діти віком 12-13 років повинні вакцинуватися за згодою батьків. Вони підписують згоду на щеплення. Діти 14 -15 і старше років – мають право приходити самостійно на вакцинацію. Із формою 063, яка є затверджена наказом МОЗ, який свідчить про те, що календар щеплення – рутинної імунізації є забезпечено".

За словами регіонального координатора з вакцинації Олега Когута, від коронавірусу в області щепили сім з половиною тисяч дітей, майже 2 тисячі – віком від 12 до 17 років. Решта – від 17 до 18.

Що відомо

На ранок 11 січня на Львівщині зареєстрували 195 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 483 мешканців області одужали, 8 – померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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