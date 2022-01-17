Не визнаний низкою країн світу президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна зосереджує на кордоні з Білоруссю підрозділи, укомплектовані "націоналістами-радикалами". В СБУ назвали цю інформацію частиною інформаційної війни проти України.

Як повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БелТА, про це Лукашенко сказав 17 січня під час наради за участі військових чиновників.

"Викликає занепокоєння ситуація на південних рубежах. Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з націоналістів-радикалів. Це ще дужче, ніж натовські військовослужбовці. І це все — у безпосередній близькості від державного кордону нашої країни", — заявив політик.

За словами Лукашенка, Україна зосередила на білоруському кордоні близько 10 тисяч військовослужбовців.

Окрім того, Лукашенко заявив, що під час запланованих спільних білорусько-російських військових навчань збройні сили країн відпрацьовуватимуть протидію країнам ЄС та Україні.

"Це мають бути нормальні навчання із відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (Прибалтика і Польща) та півдня (Україна)", — сказав Лукашенко.

При цьому міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив, що точна дата навчань усе ще не визначена.

"Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось", — доручив міністру Лукашенко.

Що сказали в СБУ

Служба безпеки відреагувала на заяву Лукашенка про "радикалів" на білоруському кордоні, повідомивши, що органи державної влади вживають на кордоні заходи, покликані не допустити дестабілізації ситуації в Україні.

"Служба безпеки України, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші органи державної влади вживають низку необхідних заходів в рамках своїх повноважень, аби не допустити дестабілізації ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері", — зазначив у коментарі Суспільному речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він наголосив, що слова Лукашенка не відповідають дійсності та є частиною інформаційної війни проти України.

"Маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито є "похлеще, чем натовские военнослужащие" не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти України", — підкреслив посадовець.

Дехтяренко закликав українські та міжнародні ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію, щоб не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.

Що відомо

На початку листопада 2021 року американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію.

21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Згідно з розслідуванням групи незалежних російських розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), Росія перекидає з Далекого Сходу, ймовірно, до кордонів України оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 "Іскандер-М".

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв на випадок російського вторгнення на територію України.

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван припустив, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України, як це відбувалося у 2014 році.

Міністерство закордонних справ Канади рекомендує своїм громадянам уникати поїздок до України через загрозу вторгнення Росії.

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