Росія перекидає з Далекого Сходу, ймовірно, до кордонів України оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 "Іскандер-М".

Про це свідчить матеріал групи незалежних російських розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), яка досліджує військові конфлікти.

За даними CIT, зокрема 11 січня у Twitter опублікували відео, зняте на Далекому Сході. На ньому розпізнали оперативно-тактичний ракетний комплекс 9К720 "Іскандер-М". При цьому розслідувані зазначили, що за весь час спостережень вони не спостерігали, щоб брезентом повністю накривали якусь іншу військову техніку, крім цих двох "Іскандерів-М".

Аналогічні, але менш акуратно накриті машини, помітили на іншому відео, знятому у Свердловській області та оприлюдненому 13 січня. На ще одному відео, опублікованому 11 січня, розслідувачі не помітили самих пускових установок та транспортно-заряджаючих машин (ТЗМ), але розгледіли тривісні кунги та автопоїзди.

"Останні виявилися навантажені контейнерами, очевидно, з ракетами комплексу "Іскандер". Невисока якість цього та попереднього відео не дозволяє нам точно ідентифікувати кунги на тривісні шасі КАМАЗ, що йдуть в ешелонах, але ми впевнені, що в обох випадках вони відносяться до цього комплексу", — стверджують автори розслідування.

CIT

Вони вказують, що згідно з непрямою інформацією з відкритих баз даних, ці автопоїзди виїхали зі станції Дивізіонна до Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2, неподалік яких дислокуються 103-а та 107-а ракетні бригади. Ці з'єднання, озброєні "Іскандерами", входять до складу 36-ї та 35-ї загальновійськових армій. Про перекидання 107-ї ракетної бригади "в Україну" також йдеться у в коментарях до одного з відео з російською військовою технікою.

Водночас у Міноборони РФ пояснили перекидання частин і з'єднань "раптовою перевіркою" з висуванням на полігони "на значній відстані від пунктів постійної дислокації". Проте розслідувачі звертають увагу, що до військових навчань "Схід-2022", у рамках підготовки до яких нібито здійснюється перекидання, залишається ще вісім місяців.

"А по-друге, можна згадати, що у 2014 році перекидання російських регулярних частин для введення на територію України також пояснювали навчаннями", — нагадали у CIT.

Що відомо

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв на випадок російського вторгнення на територію України.

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван припустив, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України, як це відбувалося у 2014 році.

На початку листопада 2021 року американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію.

21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

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