"Тепломережі" хочуть підвищення тарифів у Пісочині: що кажуть у міськраді

Пісочинська селищна рада отримала звернення комунального підприємства "Харківські теплові мережі" щодо підвищення тарифів на теплову енергію.

Про звернення "Тепломереж" на апаратній нараді 17 січня повідомив голова Харківської районної державної адміністрації Юрій Раїна.

"До Пісочинської селищної ради вже тричі надходять заяви від КП "Харківські теплові мережі" про встановлення нових тарифів на теплову енергію. Ми вважаємо, що це є некоректно. І тричі вже надавали відповідь. Третій раз треба йти в суд", — сказав Раїна.

Заступник Харківського міського голови з питань забезпечення життєдіяльності Андрій Руденко каже: йдеться про компенсацію від громади, а не про підвищення тарифів.

"Скоріш за все, це не встановлення нових тарифів, це компенсація. Я так розумію. Тарифи старі, ми говоримо про ту компенсацію, яка закладена у Меморандумі. За те споживане тепло і за ті гігакалорії, які отримує Харківський район від тепломереж. Тому не плутаймо. Питання підвищення ціни не розглядався — лише по компенсації", — сказав Руденко.

"Про що йде мова? Відповідно до вимог Меморандуму, були надані додаткові фінансові можливості до відповідних територіальних громад — це 4% ПДФО, плюс акциз, який мають фактично та справедливо надати тим територіальним громадам, які надають послуги з теплозабезпечення", — сказав голова облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Обговорити це питання планують на окремій нараді за участю представників фінуправління та податкової служби.

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