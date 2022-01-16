У частині Слобідського району Харкова вимкнуть гарячу воду та опалення 17 січня

Понад 50 будинків у Харкові залишаться на пів доби без тепла та гарячої води через ремонтні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

Роботи з усунення дефектів триватимуть на проспекті Героїв Сталінграда, 140 та проспекті Льва Ландау, 2.

На час робіт у школі та 58 будинках вимкнуть опалення, гарячої води не буде у 54 будинках. Послуги не надаватимуться у будинках на проспекті Героїв Сталінграда, проспекті Льва Ландау та вулиці Ньютона.

Відключення послуг триватиме з 8:00 до 20:00 17 січня, сказано у повідомлення.

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