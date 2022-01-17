За минулу добу, 16 січня, у Запорізькій області зробили 1 011 щеплень від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 398 мешканців області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 469. Бустерною дозою щепилися 144 людини.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 17 січня вакцинувалися 593 707 мешканців області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 554 640 з них, що складає 33% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

В Україні стартувало бустерне щеплення громадян для усіх вікових груп на тлі масового спалаху захворюваності у Європі через розповсюдження нового види коронавірусу "Омікрон". Тим часом НАН України заявило, що в Україні почалась нова хвиля захворюваності на коронавірус.

Канабіноїди здатні запобігати зараженню здорових клітин організму коронавірусом. Два елементи, що містяться у канабісі – канабігеролова та канабідолова кислоти продемонстрували здатність блокувати зараження клітин організму людини вірусом COVID-19. Це показали результати дослідження, опублікованого у науковому журналі Journal of Nature Products.

Бустерне щеплення допоможе поновити захист від коронавірусу, адже за даними досліджень ефективність двох доз вакцини проти варіанту "Омікрон" швидко знижується. Особливо актуальна ця процедура для літніх людей та людей із супутніми захворюваннями. Про це зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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