Канабіноїди здатні запобігати зараженню здорових клітин організму коронавірусом. Два елементи, що містяться у канабісі – канабігеролова та канабідолова кислоти – продемонстрували здатність блокувати зараження клітин організму людини вірусом COVID-19.

Це показали результати дослідження, опублікованого у науковому журналі Journal of Nature Products.

Група науковців досліджувала реакцію псевдовірусу, який містив характерні елементи білка SARS-COV-2 на канабігеролову та канабідолову кислоти канабісу. Дослідження показали, що ці кислоти здатні деформувати білкові молекули вірусу SARS-COV-2 та блокувати фізіологічні ефекти, спровоковані ним. Подальші дослідження показали, що дві назвали кислоти запобігли зараженню клітин епітелію людини коронавірусом. Дослідження включали два варіанти вірусу – альфа та бета.

Пацієнти, хворі на коронавірус, участі в експериментах не брали. Також під час експериментів не тестували вплив канабіноїдів на людей, хворих на коронавірус. Проте, отримані результати демонструють, що канабіноїди можуть стати корисними під час розробки ліків проти COVID-19, а також для запобігання захворюванню.

Що відомо

Депутатка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина зареєструвала у Верховній раді законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Використання канабісу в медицині стало популярним в останніх роки. Деякі дослідження показали, що медичний канабіс може захистити нервову систему та полегшити судоми та біль.

В Україні 20 жовтня 2020 року представники українських пацієнтських організацій, активісти та ветерани презентували законопроєкт про врегулювання медичного канабісу. Також про створення робочої групи, яка розробляє законопроєкт щодо застосування медичного канабісу в Україні, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Організація Об'єднаних Націй виключила канабіс з переліку найнебезпечніших наркотиків.

Читайте також

Заборонений та розповсюджений. Чому в Україні безглуздо відтерміновувати легалізацію канабісу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!