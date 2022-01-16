Українці вже витратили понад 1,3 мільярда гривень з "єПідтримки" — Шмигаль

Станом на 15 січня українці витратили понад 1,3 мільярда гривень, отриманих у рамках програми "єПідтримка", спрямованої на заохочення до щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"Вже понад 1,3 млрд гривень витратили українці в рамках президентської програми єПідтримка. Найпопулярнішими напрямками залишаються книги, кіно та залізничні квитки", — написав Шмигаль.

Він також поінформував, що 8,2 мільйона українців відкрили картки в банках для отримання коштів за цією програмою. При цьому 7 мільйонів громадян подали заявки до "Дії" на отримання 1000 гривень за вакцинацію.

Що відомо

Станом на 10 січня понад 6,7 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання "тисячі гривень за вакцинацію" з початку запуску програми "єПідтримка". За даними Мінекономіки, за три тижні дії програми громадянам вже виплатили майже 6,4 млрд гривень, понад 1 млрд гривень із яких українці вже витратили.

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділить близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

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