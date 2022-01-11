Впродовж останніх двох тижнів епідеміологи фіксують зростання рівня захворюваності на COVID в області.

Порушення карантину та туризм

Ситуацію розцінюють як початок нової хвилі COVID-19, розповіла в ефірі Суспільного завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій центру контролю і профілактики хвороб Ганна Сухорукова.

"На останньому тижні ми спостерігаємо зростання захворюваності. Ми це розцінюємо як початок наступної хвилі. Ми його очікували пізніше десь на два-три тижні, але в нашій області він почався трошки раніше. За тиждень по області кількість випадків зросла на 60%, і це за рахунок міста Харкова, бо по місту зростання показників майже у два рази", — сказала Сухорукова.

У Харківській міськраді також бачать зростання захворюваності, і це "насторожує", сказала Суспільному заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. На її думку, ріст захворюваності пов'язаний з порушеннями карантину під час новорічних свят: "Свята, на яких ми зустрічалися, обнімалися, цілувалися, один одного вітали".

Зростання захворюваності також може пояснюватися туризмом під час свят, сказала завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій центру Ганна Сухорукова.

"Дуже багато людей подорожували на ці свята: і на католицьке Різдво, і на Новий рік. Навіть всередині країни ми спостерігаємо — до нас прийшла хвиля з заходу. Можливо, там вже циркуляція інших штамів", — сказала Сухорукова.

Чи є "Омікрон" у регіоні

На Харківщині циркулює штам "Дельта", але не виключено, що поширюється і "Омікрон", каже Сухорукова. Партію зразків від хворих з Харківщини до київської лабораторії відправили на перевірку 10 січня.

"Систематично наша лабораторія відправляє зразки на секвенування. Останні зразки відправляли вчора. Очікуємо на наступному тижні результати. Ми припускаємо, що на сьогодні "Омікрон" може циркулювати, він є в Україні, але офіційного підтвердження про його наявність в області не отримали", — повідомила Сухорукова.

Скільки вільних ліжок в опорних лікарнях Харкова

У міських лікарнях нині перебувають 402 хворих на COVID.

"На сьогодні 1540 ліжок офіційно перепрофільовано під лікування COVID, але зараз, на щастя, вони зайняті не повністю, використовуємо тільки частину цих ліжок — 725 не використовуються під COVID, а використовують для звичайних пацієнтів у відділеннях травматології, хірургії та інших", — сказала віцемерка.

За її словами, міські заклади забезпечені киснем.

"Три ємності встановлені у 17-й лікарні, там 240 кисневих точок, 25-та лікарня — 246 кисневих точок, №18 — 100, №13 — 160, №8 — 58 кисневих точок. І ми плануємо у пологовому будинку №2 — 51 киснева точка. На сьогодні маємо 804 кисневі точки", — сказала Горбунова-Рубан.

У медзакладах Харкова, за її словами, є 1088 концентраторів.

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