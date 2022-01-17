З початку пандемії коронавірусу активи десяти найбагатших людей світу зросли із 700 мільярдів до 1,5 трильйона доларів — тобто щодня в середньому багатіли на 1,3 мільярда доларів. Водночас понад 160 мільйонів людей опинилися на межі бідності.

Про це йдеться у звіті об’єднання благодійних організацій Oxfam "Нерівність убиває", оприлюдненому 17 січня.

Автори звіту стверджують, що пандемія COVID-19 посилила нерівність у світі й особливо позначилася на жінках і расових групах. Зокрема тепер оцінний час на подолання ґендерної рівності становить 135 років проти 99 років до пандемії, а у 2020 році жінки у світі втратили 800 мільярдів доларів заробітку.

Расова нерівність безпосередньо стосується і коронавірусу, стверджують в Oxfam. У Бразилії, приміром, темношкірі в 1,5 раза частіше помирають від COVID-19; а у США 3,4 мільйона афроамериканців на сьогодні були б живі, якби тривалість їхнього життя була такою ж, як у білого населення.

Що стосується десяти найбагатших людей світу, то їхні статки зросли нерівномірно: тоді як активи Ілона Маска збільшилися у вартості на понад 1000%, у Воррена Баффета — лише на 30%.

"Фактично щодня під час пандемії виникав новий мільярдер, тоді як 99% світу через локдауни, скорочення міжнародної торгівлі й туризму лише бідніли. І як наслідок, ще 160 мільйонів людей опинилися на межі бідності. У нашій економічній системі присутня вкорінена хиба", — заявив виконавчий директор британського представництва Oxfam Дхананджаян Сріскандараджа.

Об’єднання зауважує, що одноразовий 99-відсотковий податок на прибуток десятка найбагатших людей світу приніс би достатньо грошей, щоб оплатити вакцини проти COVID-19 у всьому світі, забезпечити населення понад 80 країн соціальним захистом і медстрахуванням — і при цьому в них усе одно буде на 8 мільярдів доларів більше, ніж до пандемії.

Ofxam, відповідно, рекомендує урядам країн обкласти статки найбагатших податками, отримані кошти спрямувати на вирішення нагальних соціальних проблем, а також відмовитися від патентів на вакцини проти коронавірусу, щоб прискорити вакцинацію у світі.

Дані про статки найбагатших людей світу Ofxam брав у видання Forbes і звіту швейцарської фінансової установи Credit Suisse.

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Що відомо

У лютому 2021 року Ofxam повідомляло, що сумарні статки десяти найбагатших людей планети за час пандемії зросли на 540 мільярдів доларів. Такої суми грошей було достатньо, аби закупити вакцину проти COVID-19 для всього населення планети.

У квітні 2021 року британська Кембриджська комісія з питань сталого розвитку щодо масштабних змін у поведінці заявила, що багаті люди світу повинні радикально змінити свій спосіб життя, щоб впоратися зі зміною клімату.

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