Родина чоловіка, який помер 15 січня в Рівненській обласній лікарні, погодилась віддати його органи для трансплантації тим, хто цього потребує. Про це повідомив у Telegram голова РОДА Віталій Коваль. Серце у Львів доправили гелікоптером.

Як ідеться в інформації Львівського центру екстреної меддопомоги, у тамтешній обласній лікарні пацієнт має отримати серце. Шлях у 220 кілометрів гвинтокрил МВС подолав за годину, тоді як автомобілю знадобилося б 3,5 години.

За інформацією голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, у Рівному в лікарні пацієнт помер через черепно-мозкову травму. Рідні дозволили трансплантацію органів.

“Серце донора вже полетіло до Львова. Нирки та печінка – до Києва”, – написав Коваль.

Суспільне повідомить про те, як пройшла операція у Львові, як тільки отримає таку інформацію від медиків.

Що відомо

За інформацією голови Рівненської ОДА, в Україні впродовж 2021 року провели “рекордні 313 трансплантацій”.

18 грудня 2020 року у Рівному, як і в області загалом, вперше провели пересадку серця. Серце пересадили 46-річному сарненцю, який після операції розповів Суспільному, що змінилось у його житті. Донором став 37-річний рівнянин, який отримав травми, несумісні з життям.

Про те, що у міськлікарні Рівного має запрацювати відділення трансплантології 12 травня 2021 року домовилися представники Комітету з питань здоров’я Верховної ради з керівництвом медзакладу.

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