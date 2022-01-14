Ввечері 14 січня у Харкові піднявся вітер та сніжить. Жителі міста повідомляють про зламані світлофор та дерева. Внаслідок негоди розірвало прапор на стелі біля річки Лопань.

Через сильний вітер 14 січня прапор на стелі заввишки 101 метр приспустили. Після 21:00 полотно було цілим, близько 22:00 — стяг пошкодило від сильних поривів.

Суспільне Харків

Фото пошкодженого прапору опублікував Telegram-канал "ХС | Харьков".

Суспільне Харків

"Прапор у найкоротші терміни буде замінений на новий. І піднятий щойно дозволять погодні умови", — повідомляє КП "Харківзеленбуд".

Є інформація про один зламаний світлофор та падіння гілок на трамвайні колії.

"Один раз підрозділи залучалися через лист покрівлі, який впав з будівлі, ще раз — прибирали гілки дерева з трамвайних ліній електромереж", — повідомив Суспільному речник рятувальників Харківщини Євген Василенко.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Повну інформацію про наслідки негоди рятувальники обіцяють надати вранці. У Харківській міськраді попередньої інформації Суспільному поки не надали.

Складні погодні умови вплинули на роботу аеропорту. За даними сервісу Flightradar, літак з Шарм-ель-Шейха не зміг сісти у Харкові та полетів до Києва. Майже на годину затримується рейс до Стамбула, який мав о 21:20.

Що відомо