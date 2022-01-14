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Вітер у Харкові розірвав прапор на стометровому флагштоці, затримуються авіарейси
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Вітер у Харкові розірвав прапор на стометровому флагштоці, затримуються авіарейси

Оновлено
Ганна Цьомик
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Вітер у Харкові розірвав прапор на стометровому флагштоці, затримуються авіарейси Харьков 1654/Telegram

Ввечері 14 січня у Харкові піднявся вітер та сніжить. Жителі міста повідомляють про зламані світлофор та дерева. Внаслідок негоди розірвало прапор на стелі біля річки Лопань.

Через сильний вітер 14 січня прапор на стелі заввишки 101 метр приспустили. Після 21:00 полотно було цілим, близько 22:00 — стяг пошкодило від сильних поривів.

Вітер у Харкові розірвав прапор на стометровому флагштоці, затримуються авіарейсиСуспільне Харків

Фото пошкодженого прапору опублікував Telegram-канал "ХС | Харьков".

Вітер у Харкові розірвав прапор на стометровому флагштоці, затримуються авіарейсиСуспільне Харків

"Прапор у найкоротші терміни буде замінений на новий. І піднятий щойно дозволять погодні умови", — повідомляє КП "Харківзеленбуд".

Є інформація про один зламаний світлофор та падіння гілок на трамвайні колії.

"Один раз підрозділи залучалися через лист покрівлі, який впав з будівлі, ще раз — прибирали гілки дерева з трамвайних ліній електромереж", — повідомив Суспільному речник рятувальників Харківщини Євген Василенко.

Вітер у Харкові розірвав прапор на стометровому флагштоці, затримуються авіарейсиСуспільне Харків

Вітер у Харкові розірвав прапор на стометровому флагштоці, затримуються авіарейсиСуспільне Харків

Повну інформацію про наслідки негоди рятувальники обіцяють надати вранці. У Харківській міськраді попередньої інформації Суспільному поки не надали.

Складні погодні умови вплинули на роботу аеропорту. За даними сервісу Flightradar, літак з Шарм-ель-Шейха не зміг сісти у Харкові та полетів до Києва. Майже на годину затримується рейс до Стамбула, який мав відлетіти о 21:20.

Що відомо

  • Про пориви вітру від 22 м/с до 27 м/с 14-15 січня напередодні попереджали синоптики. Погода відповідає "помаранчевому" рівню небезпеки. Під час негоди рятувальники просять оминати дерева, рекламні щити, лінії електропередач.
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