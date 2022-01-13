Тонка крига: черкаським рибалкам нагадали про небезпеку

Один рибалка загинув, двох вдалося врятувати 12 січна на Дніпрі поблизу села Кедина Гора, розповіла речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Оксана Крутоус. Аби запобігати таким випадкам, рятувальники вийшли у рейд, щоб нагадати, коли безпечно рибалити на льоду та як поводитися, натрапивши на крихку кригу.

Рибалка Олександр Чорненко прийшов на Дніпро порибалити та на лід не виходить, бо ризиковано:

"Якщо кожен день мороз, то безпечно, а якщо відлига, то не має сенсу туди ходити, я ось прийшов, щоб подивитися".

Втім, охочі порибалити все ж є, говорить рятувальник Владислав Сидоренко. Він із колегами вийшов на кригу, аби нагадати рибалкам про правила поводження.

Суспільне: Черкаси

Про правила перебування на льоду черкасець Юрій Безпека каже, знає. Він — рибалка з тридцятирічним стажем. Цьогоріч на водойму прийшов удруге:

"Краще не виходити на кригу, якщо вона менше ніж 10 см, плішнею перевіряти хід свій, якщо вона тримає, то можна йти. Також

Провідний інспектор Владислав Сидоренко додав, яких правил ще слід дотримуватися:

"Виходити на лід можна тільки там, де не має повітряних канав, якщо ми бачимо сніг, не можна ступати, бо ми не бачимо, що там може бути. Дивитися треба, щоб було темно, не було білих плям, тоді можна сміливо ставати на кригу".

Незнання та недотримання цих правил, може призвести до трагедії, зауважив Владислав Сидоренко:

"Торік загинули семеро людей. Також 13 вдалося врятувати під час риболовлі".

Суспільне: Черкаси

За словами речниці головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Оксани Крутоус, цьогоріч в Черкаській області сталося дві пригоди на кризі:

"У наслідок надзвичайних пригод цьогоріч одна людина загинула, двоє вдалося врятувати", — розповіла речниця.

Суспільне: Черкаси

За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, арктичне вторгнення та додаткове вихолоджування повітря при проясненнях 12 січня зумовили на Черкащині зниження температури у повітрі – до 15-17º морозу.

У таких умовах на ранок 13 січня збільшилася глибина промерзання ґрунту до 14-17 см, та площа льодового покриву на річках і водосховищі до 70-100%. Втім лід ще тонкий та ненадійний, виходити на нього небезпечно.

Що відомо

Четверо людей на Черкащині загинули на льоду з початку зими 2021-2022, ще сімох вдалося врятувати. Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

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