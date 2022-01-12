Із 14 січня на Черкащині прогнозують відлигу

Протягом 14 – 17 січня в Черкаській області прогнозують відлигу з періодичними опадами. Про це Суспільному повідомила синоптикиня Черкаського обласного гідрометцентру Ірина Джулай.

За словами Ірини Джулай, у четвер, 13 січня, вдень Черкащина почне відчувати перші ознаки масштабного та активного циклону, який наближається з Північної Атлантики. Атмосферний тиск почне падати, вітер змінить свій напрямок на південно-західний, морози послабляться до 2 – 4º.

"Після дуже холодної ночі на Черкащину очікує послаблення морозів. Період з 14 по 17 січня буде з відлигою та періодичними опадами у вигляді дощу і мокрого снігу. При цьому спостерігатиметься сильний вітер 15 – 20 м/с", – поінформувала синоптикиня.

Що відомо

Арктичне вторгнення та додаткове вихолоджування повітря при проясненнях у ніч на 13 січня зумовили на Черкащині зниження температури у повітрі – до 15-17º морозу. За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, 12 січня був найхолодніший день цьогорічної зими.

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