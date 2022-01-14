Достатньо трьох занурень: черкасцям пояснили як правильно пірнати на Водохреще

На Водохреще перед зануренням у крижану воду організм потрібно "привчити" до холоду, а грітися після ополонки бажано чаєм, а не алкоголем. А ще — купатися у спеціально відведених для цього місцях, розповів Суспільному водолаз Олександр Подгорнов.

Бути у крижаній воді варто не довше десяти секунд, зауважив рятувальник. Знімальній групі він у спеціальному гідрокостюмі показав, як правильно в неї занурюватися.

"Достатньо трьох занурень. Перед цим потрібно розтерти своє тіло для того, щоб організм трохи звик до температури", — розповів він.

Суспільне Черкаси

Одразу після виходу з ополонки потрібно витерти своє тіло насухо сухим рушником та вдягнути сухий теплий одяг, додав рятувальник. Також рекомендується випити чаю, наприклад, трав’яного чи фруктового.

21-річний рятувальник пів року очолює відділення пошуково-водолазних робіт. У 2022-му буде його перше Водохреще в ролі рятівника. Надавати допомогу його колеги готові усім пірнальникам, розповів чоловік. Втім попросив пірнати у спеціально відведених і облаштованих місцях:

"Іноді люди самостійно вирубують ополонки біля своїх будинків або в тих місцях, де це не передбачено. Майже біля всіх місць, облаштованих для купання, чергуватимуть наші рятувальники".

Суспільне Черкаси

Переконатися у присутності медиків та рятувальників біля ополонок радить і водолаз Ростислав Підгорний.

"Щоб могли вчасно звернутися за допомогою в разі необхідності", – зауважив він.

Алкоголем грітися не рекомендує фельдшер В'ячеслав Левченко. Пояснив: якщо й вирішили випити, то краще це робити вже вдома, а не на вулиці:

"Під час вживання алкоголю розширюються судини, тепловіддача йде швидше. На свіжому повітрі тепло швидко втрачається, а організм охолоджується. Надворі це робити не можна, якщо вже й вирішили, то в теплому приміщенні, в сухому одязі".

Суспільне Черкаси

До пірнання краще готуватися заздалегідь, додав медик. І бути впевненими у своєму здоров’ї, аби не ускладнити хронічні хвороби.

Що відомо

Четверо людей на Черкащині загинули на льоду з початку зими 2021-2022, ще сімох вдалося врятувати. Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також