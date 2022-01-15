У Миколаєві 15 січня до новорічно-різдвяних свят на маршрут вийшов "Святочний тролейбус": його номер "0007", курсує за маршрутом №2.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Олександр Гресь.

Об 11:20 тролейбус відправився з Залізничного вокзалу до мікрорайону Намив.

Вихованці "Центру дозвілля та культури" Веснянської територіальної громади виконують щедрівки та колядки для пасажирів.

“Чому святочний тролейбус, тому що ми об’єднуємо всі ці заходи: колядки (Різдво), (Старий Новий Рік) щедрівки, віншування. І колядки й хрещення, три свята прийшли в гості, ми об’єднуємо в цьому тролейбусі, аби нагадати глядачу які в нас є свята, які є колядки", — розповідає директор комунального підприємства “Центр дозвілля та культури” Веснянської ОТГ Віктор Смірнов.

Також у заході взяли участь 34 студенти від Української академії лідерства.

"Ми вирішили долучитись, щоб популяризувати українські традиції. Також наші студенти з 15 областей України, які приїхали у Миколаїв, зустрінуть усіх миколаївців у святковому тролейбусі, аби привітати зі святами та подарувати посмішки на обличчі ”, — каже студентка Української академії лідерства Владислава Тищенко.

Фото: Сергій Куропятник/Суспільне Миколаїв Діти щедрують та колядують

Керував святковим тролейбусом Валерій Процький. За словами водія, у такому заході бере участь вперше.

"Дітям в радість покататись, правильно?! Нехай співають, нехай веселять людей. Треба ж енергію кудись направляти", — говорить водій.

15 січня тролейбус курсуватиме за наступним графіком:

Відправлення від Залізничного вокзалу: 13:05, 15:10 (до Центрального стадіону);

Відправлення з мікрорайону Намив, зупинка "Курортна": 12:15, 14:20.

Святочний тролейбус зробить два з половиною кола за маршрутом “Залізничний вокзал - Намив”, а потім поїде до депо.

Фото: Сергій Куропятник/Суспільне Миколаїв Діти колядують та щедрують

Організатори заходи: управління молодіжної політики, Українська академія лідерства, "Центр дозвілля та культури" Веснянської територіальної громади та КП "Миколаївелектротранс".

За словами речниці "Миколаївелетротрансу" Катерини Висоцької, проїзд у такому тролейбусі платний.

Загалом святочним тролейбусом проїхали 410 людей.

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