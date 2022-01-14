За минулу добу, 14 січня, у Запорізькій області зробили 3 541 щеплення від COVID-19.
Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Першу дозу отримали 1 394 мешканці області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 1 588. Додатковою дозою щепилася 21 людина, бустерною — 538.
Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 15 січня вакцинувалися 592 726 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 553 469 з них, що складає 33, 6% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).
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Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.
Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".
Що відомо
- В Україні стартувало бустерне щеплення громадян для усіх вікових груп на тлі масового спалаху захворюваності у Європі через розповсюдження нового види коронавірусу "Омікрон". Тим часом НАН України заявило, що в Україні почалась нова хвиля захворюваності на коронавірус.
- Канабіноїди здатні запобігати зараженню здорових клітин організму коронавірусом. Два елементи, що містяться у канабісі – канабігеролова та канабідолова кислоти продемонстрували здатність блокувати зараження клітин організму людини вірусом COVID-19. Це показали результати дослідження, опублікованого у науковому журналі Journal of Nature Products.
- Станом на 15 січня в Україні виявили 10 569 нових випадків, що на 93 випадки більше, ніж за попередню добу. Також зафіксовано 127 летальних випадків.
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